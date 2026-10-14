Трехкратный чемпион мира пересел на китайский кроссовер: что его впечатлило

Первым владельцем Geely Monjaro EM-i в Европе стал французский гонщик Ян Эрлаше

Первый в Европе владелец Geely Monjaro EM-i – французский гонщик Ян Эрлаше, трижды бравший титул чемпиона мира по кузовным гонкам. О том, кому достался кроссовер, рассказали в рамках автосалона в Париже.

Geely Monjaro EM-i

Кстати, раньше Европы модель успела добраться до Египта и Азербайджана – там ее уже продают. В Париже кроссовер показали впервые, а старт европейских продаж обещают «объявить в скором времени».

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Ориентир по цене – от 41 тысячи евро, то есть примерно 3,85 млн рублей. Для сравнения: в Баку Monjaro EM-i стоит 59,9 тысячи манатов (2,95 млн рублей).

Резонный вопрос напрашивается сам собой: как машина обрела хозяина, если продажи еще не стартовали? Причина в особом статусе француза. У него есть некоторые привилегии – три титула чемпиона мира в личном зачете он добыл в составе команды CYAN Racing на автомобиле Lynk & Co 03 TCR.

Ян Эрлаше

Вторая победа, между прочим, датируется 2021 годом и случилась на автодроме в Сочи – об этом «Китайские автомобили» сообщали с места событий, обозреватель лично наблюдал за победой пилота в чемпионате. Сейчас Эрлаше продолжает соревноваться за CYAN Racing, только команда пересела с седанов Lynk & Co 03 TCR на Geely Preface TCR.

Разумеется, вся эта история – рекламная кампания. Зато гонщик уже вовсю ездит на своем кроссовере и успел проверить его на гоночном треке. Больше всего его удивили запас мощности, управляемость и просторный салон.

– Я получил все, что мне нужно, – мощность по требованию, уверенность в каждом повороте и поездки, которыми я действительно могу наслаждаться. Что действительно удивило меня в этой машине – это огромный запас пространства, которого не чувствуешь за рулем. А этого очень тяжело добиться технически, – рассказал Ян Эрлаше.

Габариты и гибридная силовая установка

Европейская версия Geely Monjaro EM-i вытянулась на 4800 х 1895 х 1700 мм. Движет кроссовером параллельная гибридная система. У начальной модификации этого SUV привод передний, в основе – 1,5-литровый ДВС и электромотор, суммарная отдача 273 л.с.

Полный привод достался варианту с дополнительным электродвигателем на задней оси – там уже 415 л.с. До сотни такой кроссовер разгоняется за 5,8 секунды. Шасси оснастили амортизаторами CDC с регулируемой жесткостью.

Тяговая батарея емкостью 29,8 кВт·ч позволяет проехать 130 км исключительно на электричестве. Если заряд кончился, расход топлива составит 5,4 литра на 100 км. Общий заявленный запас хода – 1100 км.

Салон, экраны и опции комфорта

Внутри помещаются пятеро. На центральной консоли – 15,4-дюймовый сенсорный экран с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, приборная панель на 12,3 дюйма и проекционный дисплей на 25,6 дюйма.

Обогрев предусмотрен для всех сидений, лобового и заднего стекол, а также наружных зеркал.

Передние кресла вдобавок получили вентиляцию и массаж.

О том, как выбрать китайский кроссовер на вторичке, «За рулем» уже рассказывал.

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