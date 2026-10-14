Корейский бренд отложил планы по локализации производства кроссоверов в России

KGM отложил локализацию производства в России до момента стабилизации спроса

Планы KGM по выпуску машин в России сдвинулись. Локализацию производства, которую прежде обещали запустить во второй половине 2026 года, перенесли – теперь все зависит от того, когда спрос на отраслевом рынке вернется в норму. От самой идеи в компании, впрочем, не отказались.

«Текущий год для отрасли и не только оказался очень непростым, наши планы по развитию бренда в России корректируются исходя из сложившейся ситуации. Так, озвученные нами ранее планы по локализации производства бренда в РФ во второй половине 2026 откладываются до момента стабилизации спроса на отраслевом рынке. От своих планов мы не отказываемся, но сейчас основной задачей компании является реализация текущего стока автомобилей. Сроки появления новых моделей и, в частности, KGM Actyon сдвигаются на 2027 год, о запуске новой модели на российском рынке мы сообщим отдельно», – объяснили в пресс-службе.

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Главное на сегодня – распродать машины, которые уже стоят у дилеров. Что касается новинок, то KGM Actyon в России раньше 2027 года не появится, а о дате запуска расскажут отдельно.

За девять месяцев в стране продано чуть более 2,5 тыс. автомобилей этой марки. Что до модельного ряда, россиянам сейчас доступны четыре машины: Tivoli и Korando – от 3 395 000 рублей, Torres – от 4 125 000 рублей, Rexton – от 5 640 000 рублей.

Напомним, в начале августа концерн Chery стал владельцем примерно 10% акций южнокорейского автопроизводителя KGM. Инвестиции оцениваются в 75 млн долларов, а средства пойдут через выпуск конвертируемых облигаций.

О том, что ждет продажи привозных машин в России, «За рулем» уже рассказывал.

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