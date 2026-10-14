Jeep хочет возродить внедорожник времен Второй мировой войны

В Jeep рассказали о планах возрождения внедорожника Willys MB

Имя Willys может вернуться на машины Jeep – об этом на Парижском автосалоне заявил Ксавье Пежо, возглавляющий европейское подразделение американской марки.

Ностальгия тут, впрочем, не главное. Современная версия исторического внедорожника, по замыслу, помогла бы бренду тягаться с китайскими автопроизводителями на европейском рынке.

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Willys: решение пока не принято

Сам Пежо называет Willys одним из перспективных проектов компании.

Правда, окончательного решения о запуске модели еще нет. И если ее и одобрят, ждать придется долго: появление новинки, вероятно, случится уже после того, как завершится действующая стратегия развития бренда, то есть после 2030 года.

К какому классу отнесут машину, топ-менеджер не уточнил. Зато на вопрос о перспективах компактных автомобилей B-сегмента, к которому относится Jeep Avenger, он упомянул именно исторический внедорожник.

Шесть новинок и борьба с китайскими марками

В соперничестве с китайскими производителями Jeep намерен опираться на свои традиционные ценности. По словам Пежо, Willys способен стать одним из ключевых инструментов в этой борьбе.

До возможного возвращения Willys в Европе покажут шесть новых моделей. Одна из них – следующее поколение кроссовера Renegade, которое должно появиться до 2030 года.

Ранее, кстати, Jeep решил отозвать почти 100 тыс. машин. Причина – крепление багажника.

Jeep Willys MB

Оригинальный Willys

Оригинальный Willys MB разработала американская Willys-Overland Motors. Серийное производство внедорожника началось в 1941 году.

Армия США и союзники активно использовали эту машину во время Второй мировой войны.

Впоследствии она стала одним из предшественников современных автомобилей Jeep.

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