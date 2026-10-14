В России могут изменить правила продажи бензина: что это значит для водителей

Новые правила могут повлиять на доступность бензина Евро-5 на независимых АЗС

Правительство может обязать продавать бензин и дизельное топливо низших экологических классов только через Петербургскую биржу и по цене ниже Евро-5. В результате независимым АЗС может стать сложнее закупать бензин высокого класса, а автомобилистам придется внимательнее выбирать заправки.

Как пишет «Коммерсантъ», Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получили поручение подготовить поправки к постановлению правительства. Они затронут топливо классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Такое топливо уже продают на бирже, но власти хотят закрепить этот порядок и установить для него ценовое ограничение относительно Евро-5.

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Инициатива обсуждается на фоне сохраняющейся нехватки бензина. По данным Национального биржевого ценового агентства, за неделю с 21 по 25 сентября на бирже продали 16,68 тыс. тонн бензина классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4» против 5,22 тыс. тонн неделей ранее. Продажи бензина «Евро-5» составили 39,2 тыс. тонн, однако неудовлетворенный платежеспособный спрос по итогам торгов 25 сентября достиг 22,74 тыс. тонн по АИ-92 и 14,04 тыс. тонн по АИ-95. Власти рассчитывают упорядочить торговлю топливом низших экологических классов. Продажа через только биржу позволит сделать предложение более прозрачным, а ценовое ограничение — отделить стоимость такого топлива от бензина Евро-5. Это может упростить закупки для участников рынка, которым доступен бензин разных классов.

Однако независимые операторы АЗС опасаются, что нефтяные компании будут в первую очередь направлять бензин Евро-5 на собственные заправки. Тогда сторонним станциям может быть сложнее получить топливо высокого класса, и им придется искать альтернативных поставщиков или закупать бензин более низкого экологического класса. В результате на разных АЗС водителям будет топливо топливо разных классов.

Впрочем, участники рынка не считают ситуацию однозначной. Некоторые указывают на снижение оптовых цен в Московском регионе со 140 тыс. до 113 тыс. рублей за тонну и ускорение отгрузок. Это может говорить об улучшении предложения, хотя нехватка бензина, особенно высокооктановых марок, в начале октября сохранялась в ряде регионов.

О том, какие привычки водителей незаметно приближают дорогой ремонт мотора, «За рулем» уже рассказывал.

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