Названы самые популярные авто с пробегом в России с ценой до 2 млн рублей

Haval Jolion и Hyundai Creta возглавили рейтинг авто с пробегом до 2 млн рублей

«Авито Авто» подвело итоги первых девяти месяцев 2026 года и составило рейтинг подержанных машин с ценником до 2 млн рублей. О результатах рассказал Андрей Ковалев, который в «Авито» руководит направлением «Автомобили с пробегом».

Первые места достались двум кроссоверам – Haval Jolion и Hyundai Creta.

«Среди наиболее популярных моделей сегмента – HAVAL Jolion, на который пришлось 87,6% интереса, Hyundai Creta (23,2%), Kia Sportage (19,1%), Toyota RAV4 (17,7%), Skoda Octavia (13,3%) и Toyota Camry (8,9%)», – расскахал Ковалев.

Кроссоверы, по сути, забрали большую часть списка – помимо Jolion и Creta в него попали Kia Sportage и Toyota RAV4. Седанов всего два: Skoda Octavia и Toyota Camry.

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Отдельно «Авито» посмотрело на динамику: некоторые модели из этого же сегмента стали интересовать покупателей заметно чаще, чем годом ранее.

Кто прибавил сильнее всех

Сильнее всего вырос интерес к Toyota Camry: за девять месяцев он прибавил 26,9% к уровню аналогичного периода 2025 года. Вторым стал Mercedes-Benz E-класса с показателем 23,3%.

Третью строку заняла BMW 5-й серии – плюс 18,6%. Немного отстал от нее кроссовер Toyota RAV4, которым стали интересоваться на 16,5% больше.

Дальше идут Kia Sportage и Kia Optima – обе прибавили по 12,6%. У Skoda Octavia рост составил 12,2%, а замыкают список Hyundai Creta и Haval Jolion с 11% и 9,5% соответственно.

Другие ценовые категории в отчетах «Авито»

Ранее «Авито» называло Renault Duster самым популярным автомобилем с пробегом в категории до 1,5 млн рублей. Лидером по росту интереса там оказалась Toyota Camry, а в число востребованных моделей вошли Kia Sportage и Skoda Octavia.

Еще один рейтинг касался машин дешевле 1 млн рублей: по итогам января-сентября самой популярной моделью признали Hyundai Solaris, а в списке по росту спроса отметилась Kia Rio.

Выходит, что «Авито» оценило спрос сразу в трех ценовых категориях – до 1 млн, до 1,5 млн и до 2 млн рублей.

О том, какие машины сильнее всего подешевели на вторичке за год, «За рулем» уже рассказывал.

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