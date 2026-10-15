Tenet T7 снова в лидерах: как марка чувствует себя на рынке

Бренд Tenet реализовал в сентябре 13,5 тыс. автомобилей

За сентябрь в России удалось продать 13 437 автомобилей Tenet – такие цифры приводит пресс-служба марки. Относительно августовского показателя результат подрос на 10,9%.

Главным хитом месяца остался кроссовер Tenet T7: его приобрели 6944 покупателя. В сегменте SUV-C модель удерживает первое место с февраля 2026 года. За девять месяцев текущего года разошлось 56 487 таких машин, а за год присутствия на рынке, то есть с сентября 2025-го, продажи модели дошли до 71 739 экземпляров – показатель вырос в пять раз.

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Третью строчку среди кроссоверов в России по итогам сентября заняла Tenet T4L – новинка 2026 года. В сентябре на ней остановили выбор 4645 человек, а с мая, когда модель вышла на рынок, продано свыше 17 тысяч единиц.

Суммарно с января по сентябрь 2026 года Tenet реализовал 102 150 автомобилей. Особенно бодро дела шли в третьем квартале: 38 154 машины, что на 37% больше, чем в первом квартале года.

Tenet T7

Новые модели Tenet и дилерская сеть

Сентябрь отметился еще и стартом выпуска двух новинок – седана Tenet A8 и полноразмерного кроссовера Tenet T9. Как отмечают в компании, они помогли бренду усилить присутствие в сегментах D и SUV-D.

География тоже впечатляет: дилерская сеть Tenet сегодня охватывает 95 городов – от Калининграда до Сахалина. В стране насчитывается свыше 200 центров продаж и обслуживания.

Tenet T7

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