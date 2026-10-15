Euro NCAP заявила о преимуществе физических кнопок в авто перед сенсорами

Организация Euro NCAP снизила оценки китайским авто за сенсорное управление

Обычные кнопки и переключатели снова обыгрывают сенсорные экраны, когда речь заходит об управлении ключевыми функциями прямо на ходу. Именно к такому выводу пришла европейская организация Euro NCAP, которая занимается оценкой безопасности автомобилей.

Правила игры поменялись: теперь работа идет по протоколам 2026 года. В новых испытаниях Audi Q7 и Kia EV2 заработали высокие баллы за эргономику органов управления, а вот китайский минивэн Xpeng X9 вытянул в этой категории лишь 20%. Пяти звезд по общей оценке безопасности при этом удостоились все три машины.

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Чего конкретно требует Euro NCAP? Указатели поворота, стеклоочистители, аварийная сигнализация, звуковой сигнал и кнопка экстренного вызова должны включаться физическими органами управления, а не через меню мультимедийной системы. Исследования подтверждают: поиск нужной функции на сенсорном экране отвлекает водителя от дороги сильнее, чем нажатие кнопки.

Баллы по новым протоколам

Audi Q7 получила 90% за удобство управления в целом и 100% за пользование основными функциями. В организации отдельно отметили, как расположены кнопки и подрулевые переключатели, – пользоваться ими можно без лишнего отвлечения от дороги.

Kia EV2 тоже показала высокие результаты. А вот в Xpeng X9 многие функции вынесены на центральный экран, и за управление основными системами модель набрала только 20%.

Что до остальных автомобилей, прошедших испытания по новым протоколам, то BMW iX3 получил за органы управления 100%, Cupra Raval и Geely E2 – по 80%. У Zeekr 7GT и Aion UT результат составил 20%, а Leapmotor B05 заработал 0%.

Пять звезд вопреки эргономике

Провал по эргономике не помешал Xpeng X9 получить пять звезд: помогли высокие оценки работы систем предотвращения аварий и обеспечения безопасности после столкновения. Хотя без замечаний не обошлось – система распознавания ограничений скорости не соответствовала требованиям Euro NCAP во время дорожных испытаний в Европе.

У других моделей свои сильные стороны. Audi Q7 высоко оценили за работу «умной» системы удержания в полосе, а Kia EV2 похвалили за систему мониторинга состояния водителя.

Получается, общая оценка безопасности и удобство управления – вещи, которые в новых протоколах считают отдельно. Машина может собрать максимум звезд за защиту пассажиров и при этом разочаровать эргономикой центрального экрана.

Позиция Euro NCAP и планы Китая

Свою позицию организация не прячет. Директор программы Euro NCAP Элед Уильямс заявил:

«Стремление размещать как можно больше органов управления автомобилем на сенсорном экране вызывает у нас не меньше беспокойства, чем раздражения у самих потребителей. Результаты испытаний наглядно показывают, что Xpeng следует принципу, согласно которому абсолютно все должно управляться через сенсорный экран, несмотря на крайне негативную реакцию европейских покупателей автомобилей. <...> Новые Audi Q7 и Kia EV2 отлично демонстрируют, как можно сделать управление автомобилем простым и безопасным. Другим производителям, включая Xpeng, стоило бы последовать их примеру», – отметил директор программы Euro NCAP Элед Уильямс.

Из этих слов видно: раздражение от тотального сенсорного управления разделяют и покупатели в Европе, и специалисты по безопасности. Audi Q7 и Kia EV2 в Euro NCAP приводят как пример того, что простое управление и безопасность вполне уживаются.

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