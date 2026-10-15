Продажи электронных полисов ОСАГО взлетели в России
Обязательная автостраховка в России все чаще оформляется онлайн. За январь – сентябрь 2026 года автомобилисты приобрели 43,3 млн электронных полисов ОСАГО – на такой формат приходится 82% всех продаж. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.
Рост продаж е-ОСАГО по кварталам
К уровню прошлого года девять месяцев дали прибавку в 60%. Динамика при этом ровная, без провалов – продажи растут от квартала к кварталу, и по итогам каждого из них счет идет на миллионы оформленных документов.
Если смотреть по периодам, картина такая: с января по март оформили 12,7 млн полисов, во втором квартале – 14,9 млн, а в третьем – уже 15,7 млн. Получается, что каждый следующий отрезок года оказывался результативнее предыдущего.
Сентябрь вообще стал лучшим месяцем за все время наблюдений. За 30 дней водители получили 5,3 млн электронных полисов, тогда как годом ранее было только 3,7 млн. Прирост – 43,1%, и это заметный рывок даже на фоне общей позитивной тенденции.
Регионы-лидеры по продажам е-ОСАГО
Больше всего электронных ОСАГО оформили в Москве – 4,7 млн полисов, что составляет 10,8% общероссийских продаж. Столица ожидаемо держит первое место, хотя ее доля в общем объеме не так велика, как можно было бы предположить.
Следом идет Московская область: 3,4 млн полисов и 7,8% рынка. Замыкает тройку Краснодарский край с показателями 2,4 млн и 5,5% соответственно.
Что касается концентрации спроса, на десять крупнейших регионов страны приходится 46% всех проданных электронных полисов ОСАГО. Остальные продажи распределены между десятками субъектов РФ.
«Электронный документ невозможно потерять или испортить, он всегда под рукой. Спрос на такой формат только растет, как в долгосрочной перспективе, так и от квартала к кварталу», – отметил глава РСА Евгений Уфимцев.
Ранее «За рулем» уже рассказывал, что с траховщики решили создать систему гарантированной доступности ОСАГО.
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