Продажи электронных полисов ОСАГО взлетели в России

РСА: продажи е-ОСАГО в январе – сентябре 2026 года выросли на 60%

Обязательная автостраховка в России все чаще оформляется онлайн. За январь – сентябрь 2026 года автомобилисты приобрели 43,3 млн электронных полисов ОСАГО – на такой формат приходится 82% всех продаж. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

Рост продаж е-ОСАГО по кварталам

К уровню прошлого года девять месяцев дали прибавку в 60%. Динамика при этом ровная, без провалов – продажи растут от квартала к кварталу, и по итогам каждого из них счет идет на миллионы оформленных документов.

Если смотреть по периодам, картина такая: с января по март оформили 12,7 млн полисов, во втором квартале – 14,9 млн, а в третьем – уже 15,7 млн. Получается, что каждый следующий отрезок года оказывался результативнее предыдущего.

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Сентябрь вообще стал лучшим месяцем за все время наблюдений. За 30 дней водители получили 5,3 млн электронных полисов, тогда как годом ранее было только 3,7 млн. Прирост – 43,1%, и это заметный рывок даже на фоне общей позитивной тенденции.

Регионы-лидеры по продажам е-ОСАГО

Больше всего электронных ОСАГО оформили в Москве – 4,7 млн полисов, что составляет 10,8% общероссийских продаж. Столица ожидаемо держит первое место, хотя ее доля в общем объеме не так велика, как можно было бы предположить.

Следом идет Московская область: 3,4 млн полисов и 7,8% рынка. Замыкает тройку Краснодарский край с показателями 2,4 млн и 5,5% соответственно.

Что касается концентрации спроса, на десять крупнейших регионов страны приходится 46% всех проданных электронных полисов ОСАГО. Остальные продажи распределены между десятками субъектов РФ.

«Электронный документ невозможно потерять или испортить, он всегда под рукой. Спрос на такой формат только растет, как в долгосрочной перспективе, так и от квартала к кварталу», – отметил глава РСА Евгений Уфимцев.

Ранее «За рулем» уже рассказывал, что с траховщики решили создать систему гарантированной доступности ОСАГО.

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