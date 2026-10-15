Россияне начали активно покупать Volvo: модели и цены

Российские дилеры назвали цены на автомобили Volvo

За девять месяцев 2026 года в России продали 614 автомобилей Volvo. Относительно того же периода прошлого года показатель прибавил 42,8% – такие данные приводит аналитическое агентство « Автостат».

Выглядит странно, ведь официальная деятельность шведской марки в нашей стране заморожена с 2022 года, а машины попадают сюда по серым схемам. И все же цифры растут. Какие модели Volvo сейчас действительно можно купить в России?

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Volvo EX90 и XC70 в России

Электрический кроссовер EX90 завезли по параллельному импорту – этим занялся один из дилеров. На машину дают локальную гарантию сроком на 12 месяцев.

Трехрядный EX90 снаружи сильно напоминает XC90. На одном заряде он способен проехать до 600 км. Комплектация предусмотрена только одна – Plus: панорамная крыша, камеры кругового обзора, четырехзонный климат-контроль и внушительный набор водительских ассистентов.

Volvo EX90

Не менее любопытен XC70 – его предлагают в московских и части региональных дилерских центров. Речь о гибридах 2025 года китайской сборки в версии Plus. Среди опций – панорамная крыша, камера 360°, проекционный дисплей и кресла с вентиляцией. Суммарный запас хода достигает 1,2 тыс. км.

Volvo XC70

Кстати, XC70 третьего поколения не имеет ничего общего с предшественником. Это семейный кроссовер D-класса, который в линейке бренда встал между XC60 и XC90. Покупателю обещают дилерскую гарантию на один год.

Volvo XC90 и доля глобальных брендов

Кроссовер XC90 предлагают сразу несколько крупных московских дилерских центров. Гарантийные условия меняются в зависимости от продавца. В России модель доступна в мягко-гибридных версиях B5 и B6 с 48-вольтовым стартер-генератором – такие автомобили изначально разрабатывали для рынков вне Европы.

Volvo XC90

В автосалонах стоят машины 2026 года выпуска, все в комплектации Ultra. Оснащение включает пневмоподвеску, систему «старт-стоп», проекционный экран, многозонный климат-контроль, панорамную крышу и беспроводную зарядку.

Тем временем доля новых автомобилей глобальных брендов на российском рынке заметно подросла. По словам главы «Автостата» Сергея Целикова, за январь-сентябрь 2026 года она дошла до 14%, тогда как годом ранее составляла 8,4%.

Volvo XC60 и планы по S90

Обновленный XC60 второго поколения встречается у дилеров реже. Собирают его на заводе шведской компании в китайском Чэнду. В России модель 2026 года доступна в версии B5 с турбо-«четверкой» и 48-вольтовым стартер-генератором.

Volvo XC60

Версии, впрочем, разные. Самая доступная укомплектована двухзонным климат-контролем, аудиосистемой Harman / Kardon с 14 динамиками, датчиком дождя, панорамным люком и беспроводной зарядкой.

Volvo S90

А вот обновленный седан S90 пока в России не продается. О планах привезти рестайлинговую модель Autonews.ru рассказали представители крупных дилерских сетей. По их словам, машины уже заказаны и скоро прибудут в автосалоны. Сборка шведская, версия безальтернативная – Ultra с адаптивным круиз-контролем, камерами кругового обзора, подогревом всех кресел, панорамной крышей и беспроводной зарядкой.

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