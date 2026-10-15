Глава VW заявил об огромном давлении на европейский автопром

Глава Volkswagen: Китайские бренды давят на Volkswagen, Stellantis и Renault

На Парижском автосалоне генеральный директор Volkswagen Оливер Блюме заявил, что европейский автопром оказался под серьезным прессом – виноваты и китайские конкуренты, и перемены на самом рынке. Об этом пишет Reuters.

Тяжелее всего, по его словам, приходится массовому сегменту – именно там работают Volkswagen, Stellantis и Renault. На эту тройку, между прочим, приходится свыше 60% всего европейского автомобилестроения.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Задача, которая стоит перед производителями, двойная: выпускать доступные электромобили и одновременно урезать издержки, иначе конкурентоспособность не удержать.

Китайские бренды и смена правил

Прежняя бизнес-модель массовых автопроизводителей – большие объемы продаж при невысокой рентабельности – больше не гарантирует устойчивости. Об этом глава Volkswagen тоже высказался прямо.

Одна из причин – усилившееся давление китайских брендов. На автосалоне в Париже их собралось рекордное количество, и все они хотят нарастить продажи в Европе, потому что на родном рынке Китая рост замедлился.

Европейские компании, в свою очередь, опасаются, что дешевый импорт продолжит расползаться по рынку. Хотя спрос на электромобили в Европе растет – помогают подорожавшее топливо и более широкий выбор относительно доступных электрических моделей. Volkswagen, Stellantis и Renault привезли на выставку новые электрокары, рассчитывая укрепить позиции.

Реструктуризация Volkswagen и профсоюзы

Параллельно Volkswagen ведет масштабную реструктуризацию: десятки тысяч рабочих мест под сокращение, не исключено и закрытие заводов. Программа уже вызвала сопротивление профсоюзов.

Блюме снова обратился к европейским властям с призывом пересмотреть регулирование отрасли. Производителям, по его мнению, нужны более гибкие требования и дополнительные стимулы, чтобы выпускать машины прямо в Европе. «Мы должны обеспечить безопасность промышленной базы Европы», – подчеркнул он.

Ранее «За рулем» уже рассказывал о люксовом минивэне от Huawei и Chery для России.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!