Какие модели готовятся к выпуску на российских автозаводах

Какие машины российские заводы выпустят к 2028 году: список

Продажи автомобилей, собранных в России, за январь – сентябрь 2026 года перевалили за 687 тыс. штук. Это на 23,4% больше, чем годом ранее, а доля отечественных машин достигла 63,8%. Такие цифры приводятся в отчете Минпромторга.

Причина такого рывка во многом очевидна. За 2026-й в стране запустили несколько автозаводов, и самый заметный пример – бывшее предприятие Toyota, где начали выпускать машины марки Senat. Пополнился список и новыми российскими брендами: Jeland, Tenet Plus. На «Автоторе», в свою очередь, стартовала сборка двух востребованных моделей – Tank 300 и Haval H9.

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Какие еще машины вот-вот встанут на конвейер отечественных заводов, выяснил Autonews.ru.

Новинки Senat, Tenet Plus и Bestune

Вторую модель премиального бренда Senat, получившую индекс 1000, впервые представили на ПМЭФ-2026. Прототип оснастили двигателем V6, полным приводом и колесной базой, которую удлинили на 20 см. Представительский седан будут собирать в Санкт-Петербурге – там же, где и младшую модель 900. Старт производства запланирован на начало 2028 года.

О появлении в линейке машины с гибридной силовой установкой сообщил российский бренд Tenet Plus. Премьера ожидается в 2027-м. Правда, где именно наладят выпуск, пока непонятно: L4 и L6 делают на разных площадках. Первый – в Санкт-Петербурге, на бывшем заводе Hyundai, второй – в Калуге, на экс-предприятии Volkswagen.

Сразу три модели собирается выпускать в России китайская Bestune, входящая в концерн FAW. Речь о кроссоверах Т90 и Т77 и лифтбеке В70. Ни сроки, ни завод пока не названы.

Lada Azimut, KGM и марка 212

Первый кроссовер АВТОВАЗа получит гибридную установку с суммарной отдачей под 390 л.с. Глава Минпромторга Антон Алиханов опробовал автомобиль на презентации и заявил, что на рынке он появится в 2028 году. Пока же в Тольятти выпускают Azimut с бензиновыми двигателями.

Единственная некитайская марка, официально работающая в России, – корейская KGM. Ее представители говорили о желании локализовать сборку на калининградском «Автоторе». Запуск переносили не раз, но до конца 2026 года его обещают осуществить.

Локализоваться в России планирует и новая китайская марка внедорожников 212. По словам ее представителей, сейчас выбирают среди нескольких машиностроительных площадок.

О других новинках, которые доберутся до российского рынка, «За рулем» рассказывал.

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