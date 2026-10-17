В России представили обновленную версию популярного бизнес-седана

Hongqi представил в РФ обновленный седан H5 и начал прием заказов на него

Оформить заказ на обновленный Hongqi H5 2026 модельного года теперь могут российские покупатели. Китайский премиальный бренд привез бизнес-седан в единственной комплектации Deluxe, а ее рекомендованная розничная цена – 4 480 000 рублей.

Летом 2023 года эта модель впервые вышла на отечественный рынок. За прошедшее время она успела полюбиться корпоративным клиентам и операторам автопарков.

Hongqi H5

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Нынешнее обновление затронуло сразу несколько ключевых зон: внешность, интерьер и техническую начинку.

Дизайн кузова и светотехника

Фирменные черты марки седан сохранил. Спереди красуется решетка радиатора с 12 вертикальными хромированными элементами, а светодиодные дневные ходовые огни выполнены в узнаваемой стилистике «Усы дракона».

В оснащение входят светодиодные фары с интеллектуальной системой управления дальним светом IHC. Предусмотрены и задние светодиодные фонари, камеры кругового обзора с углом 360 градусов, а также датчики парковки – по четыре спереди и сзади.

Передние боковые стекла получили акустическую ламинацию, наружные зеркала оснащены обогревом и электроприводом складывания. Еще одна примета обновленной версии – новые легкосплавные колесные диски R18.

Что изменилось в салоне

Главные перемены внутри касаются мультимедиа и центрального тоннеля. Вместо прежнего вертикального дисплея здесь теперь горизонтальный сенсорный экран диагональю 15,6 дюйма.

Дефлекторы вентиляции и декоративные элементы оформили в стиле «Водная рябь». Селектор трансмиссии переехал на рулевую колонку, и это освободило дополнительное место на тоннеле.

Кузов предлагается в четырех цветах: синий металлик «Изумрудная волна», черный «Ночной шарм», белый «Горный кристалл» и серебристо-серый металлик «Квантовый серебристо-серый». Для салона доступны черная, черно-красная и цвет слоновой кости отделка. Обивка – износостойкая экокожа, а интерьер дополняют вставки с фактурой под дерево.

Интерьер Hongqi H5

Техника и динамика

Под капотом стоит 2,0-литровый бензиновый турбомотор с непосредственным впрыском, отдача которого – 218 л.с. и 340 Н·м крутящего момента. Работает агрегат в паре с восьмиступенчатым автоматом, привод – передний.

До сотни седан разгоняется за 7,8 секунды, максимальная скорость достигает 230 км/ч. Заявленный расход топлива в смешанном цикле по методике WLTC – 6,4 л на 100 км.

Габариты автомобиля – 4988 × 1875 × 1470 мм, колесная база – 2920 мм, дорожный просвет – 160 мм.

Оснащение и безопасность

Список комфорта получился солидным: панорамная крыша с люком и автоматической солнцезащитной шторкой, электрорегулировка водительского кресла в 12 направлениях с памятью настроек и массажем, вентиляция и обогрев передних сидений, обогрев задних сидений и руля. Сюда же – двухзонный климат-контроль, салонное зеркало с автоматическим затемнением, атмосферная подсветка на 250 вариантов и декоративные вставки под дерево.

Мультимедийная часть опирается на горизонтальный тачскрин диагональю 15,6 дюйма. Есть аудиосистема с 12 динамиками, беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, зарядка на 50 Вт, встроенный видеорегистратор, а еще разъемы USB Type-A и USB Type-C спереди и сзади.

В плане активной безопасности перечислены адаптивный круиз-контроль SACC, удержание в полосе LKA, автоматическое экстренное торможение AEB, предупреждения о фронтальном столкновении FCW и о выходе из полосы LDW, мониторинг слепых зон BSD. Добавьте сюда контроль состояния водителя DSM, системы RCTA, RCW и DOW, контроль давления в шинах TPMS, помощь при трогании на подъеме HAC и функцию Auto Hold. За пассивную защиту отвечают девять подушек безопасности, а экстренный вызов работает через ГЛОНАСС.

Место модели на рынке

По данным российского представительства марки, H5 особенно востребован среди корпоративных клиентов и операторов автопарков.

О другом люксовом автомобиле из Китая, который привезут в Россию, «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!