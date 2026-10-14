Новый седан Tenet стал популярнее флагманского кроссовера

Tenet A8 в первый месяц продаж оказался более востребован, чем кроссовер Tenet T9

Буквально на старте продаж седан Tenet A8 обошел по популярности флагманский кроссовер Tenet T9.

Последний в сентябре разошелся тиражом 66 экземпляров, тогда как седанов Tenet A8 было зарегистрировано 143 единицы, сообщает источник со ссылкой на «Автостат Инфо».

Результат тем удивительнее, что поставки новых седанов официальным дилерам Tenet начались лишь 15 сентября, а официальный старт продаж и вовсе был объявлен 28 сентября.

Напомним, Tenet A8 – это локализованная на заводе «АГР» в Шушарах копия Chery Arrizo 8.

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Производят эти машины в России по полному циклу, со сваркой и окраской кузовов. В конкуренты Tenet A8 записывают бизнес-седаны Volga C50, Geely Preface и Changan Uni V. Цены – 3,0 или 3,5 млн рублей в зависимости от версии. Что до кроссовера Tenet T9, являющегося клоном Chery Tiggo 9 калужской сборки (и также запущенного совсем недавно, в сентябре), то он заметно дороже – от 3,75 млн рублей.

Ранее «За рулем» опубликовал подробный обзор Tenet A8.