На рынок вышел достойный крупный седан с богатым оснащением за 3 млн рублей

BYD Dahan EV вышел в продажу в Китае в трех версиях с ценами от 3 млн рублей

Электрический флагман BYD Dahan EV добрался до свободной продажи на китайском рынке. Ценник – от 235 900 до 275 900 юаней, по актуальному курсу это примерно 3-3,4 млн рублей. Всего предложено три комплектации.

На этапе предзаказа, напомним, за Dahan просили от 249,9 тысячи юаней. Так что на старте продаж машина оказалась даже доступнее, чем обещали изначально.

BYD Dahan EV

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Позиционируют новинку на ступень выше Seal 08 – и это чувствуется по всему, от габаритов до оснащения. По сути, автомобиль метит в «высшую лигу» китайского рынка, а его характеристики вполне позволяют потеснить конкурентов.

Дизайн, габариты и интерьер

Спереди Dahan щеголяет пересмотренным фирменным оформлением семейства Dynasty с классическим Dragon Face. Облик вышел дерзким и монументальным.

Сбоку силуэт необычный – он визуально роднит модель с линейкой Mercedes-EQ. Ручки дверей полускрытые, как того и требует обновленное китайское законодательство. Корма – оригинальный монофонарь и сравнительно небольшая крышка багажника, зато бампер довольно массивный.

BYD Dahan EV

Длина седана – 5256 мм, ширина – 1999 мм, высота – 1510 мм. Колесная база растянулась на 3130 мм.

Внутри – минимализм и три дисплея: приборная панель, ММС и развлекательная система. Физических кнопок на передней панели нет, зато они вынесены на центральный тоннель. Рядом ниши для беспроводной зарядки смартфонов, подстаканники и бокс. Перед водителем – четырехспицевый руль классического вида.

Оснащение, платформа и динамика

Оснащение богатое – статус обязывает. Проекционный экран, аудиосистема с 31 динамиком, отдельный дисплей для задних пассажиров, массаж, подогрев и вентиляция всех сидений, подставки для ног на втором ряду, небольшой столик, подогреваемый и охлаждаемый бокс, электрохромные окна задних дверей с автозатемнением. Плюс система интеллектуального вождения God’s Eye 5.0, голосовое управление и целый комплекс иных помощников.

В основе лежит платформа e-Platform 4.0, чья электронная архитектура поддерживает флэш-зарядку. Пополнить батарею с 10 до 97% удается за 9 минут. Еще одна любопытная деталь – задняя подруливающая ось: радиус разворота Dahan не превышает 4,95 метра, всего на 10 см больше, чем у миниатюрного Fiat 500. А пневмоподвеска DiSus-A умеет «режим краба».

Движение обеспечивают один или два электромотора. Одиночный выдает 503 л.с. и 500 Нм, разгон до первой «сотни» занимает 4,9 секунды. Суммарная отдача двух – 775 л.с., и те же 100 км/ч покоряются за 3,3 секунды. Батарея безальтернативная – Blade второго поколения на 102,3 кВт·ч, ее хватает на 880-1008 км.

Позже у модели появится гибридное исполнение DM – традиционное для марки.

О том, чем китайские кроссоверы удивляют даже искушенных водителей, «За рулем» уже рассказывал.

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