Таким мог быть Москвич! Опубликованы уникальные снимки

Музей транспорта Москвы опубликовал архив фотографий АЗЛК

Музей транспорта Москвы опубликовал оцифрованные архивные снимки из фондов бывшего заводского музея АЗЛК.

Многие из этих материалов никогда не публиковались, хотя значительная часть исторических проектов московского предприятия в фотографиях узнается без труда.

Например, приведенный здесь снимок макета универсала повышенной вместимости Москвич УПВ. В описании говорится, что в кузов уложен макет холодильника, а рядом с помощью фотомонтажа помещена фигура ребенка с плетеным креслом.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Темой УПВ на заводе АЗЛК активно занимались в 1980-90-е годы, а данный снимок относится к ранним – он датирован 1980-м годом. Вообще же выложенный архив насчитывает сотни отсканированных фото, большая часть действительно относится к АЗЛК, но есть и легковая техника УАЗ и ЗАЗ, грузовики ЗИЛ, ГАЗ и КрАЗ, иномарки 1970-80-х, автобусы, троллейбусы, спецтехника, автоспорт и испытания автомобилей.

Портал архивно-библиотечного центра Музея заработал в конце сентября – тут есть каталог и система поиска. Фонд центра насчитывает 50 000 единиц хранения и продолжает пополняться.

Ранее «За рулем» рассказал, что сам Музей Транспорта Москвы открыл постоянную экспозицию.