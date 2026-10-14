В России появился добротный полноприводный минивэн из Японии с ценой Ларгуса

Nissan NV200 с полным приводом привозят в РФ под заказ с ценой от 1,9 млн рублей

Тем, кто искал универсальную «рабочую лошадку» – такую, чтобы и семью выручала, и мелкие бизнес-задачи тянула, – рынок подкинул вариант Nissan NV200. Машину возят в Россию штучно, по альтернативным схемам, и на одном из классифайдов за нее просят как минимум 1 875 000 рублей.

Nissan NV200

Для сравнения: универсал Lada Largus в топовой комплектации, причем без доплаты за третий ряд сидений, обойдется почти в столько же – 1 842 000 рублей. Зато за деньги, сопоставимые с ценой Ларгуса, покупатель Nissan NV200 получает привезенный под заказ минивэн с полным приводом и пятиместным салоном.

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Что внутри? Кондиционер, мультируль, цифровая приборная панель, передние и задние парктроники, электрорегулировка зеркал, электростеклоподъемники и мультимедийная система – все это в списке оснащения.

Семиместный NV200 с трехрядным салоном и передним приводом в Республике Адыгея готовы привезти за 2 500 000 рублей. В Новосибирске такой автомобиль уже есть в наличии, вот только ценник там другой – 3 100 000 рублей.

Из отличий по опциям у новосибирского экземпляра – незаводская мультимедийная система на ОС Android с крупным сенсорным дисплеем.

Если говорить о «технике», то полноприводный вариант за 1 875 000 и переднеприводный за 2 500 000 рублей оснащены 1,6-литровым 109-сильным атмосферным двигателем с цепным приводом ГРМ. Трудится он в паре с классическим 4-ступенчатым автоматом. Кстати, этот же мотор встречался на Nissan Note, Tiida, Sentra и Qashqai.

Интерьер Nissan NV200

Самый дорогой автомобиль из подборки, оцененный в 3 100 000 рублей, получил 113-сильную версию того же атмосферника, а вместо автомата у него вариатор. Привод при этом тоже передний.

Впрочем, финальная цена любого автомобиля, который предлагают под заказ, может отличаться от заявленной в объявлении. На нее влияют курс валют, закупочная цена машины, расходы на логистику (доставку), таможенные платежи, утильсбор и другие факторы. Само наличие объявления еще не подтверждает, что машину удастся купить именно по этой цене.

Тем временем Hyundai и Kia рассматривают возвращение в Россию — об этом «За рулем» уже рассказывал.

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