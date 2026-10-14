Обновленный бизнес-седан Hongqi H5 стал технологичнее. Цена известна

Hongqi H5 2026 доступен для заказа в комплектации Deluxe за 4 480 000 рублей

Китайский премиум-бренд Hongqi вывел на российский рынок обновленный H5 2026 модельного года.

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Седан сохранил узнаваемый силуэт, но получил элементы флагманского стиля: вертикальную решетку с двенадцатью хромированными стойками и дневные ходовые огни «Усы дракона».

В оснащение входят светодиодная оптика, система кругового обзора 360°, интеллектуальное управление дальним светом, обогрев и электроскладывание зеркал, акустические стекла передних дверей и новые легкосплавные диски R18.

Палитра включает четыре цвета кузова, среди которых новый глубокий синий металлик «Изумрудная волна», и три варианта отделки салона. Интерьер полностью переработан: вместо вертикального экрана установлен 15,6-дюймовый горизонтальный дисплей, дефлекторы выполнены в стиле «Водная рябь», а селектор КПП перенесен на рулевую колонку. Все материалы – износостойкая экокожа с деревянными накладками.

Комплектация Deluxe предлагает панорамную крышу с люком, электрорегулировку водительского сиденья в двенадцати направлениях с массажем и памятью, вентиляцию и обогрев передних сидений, обогрев заднего ряда и руля, двухзонный климат-контроль, атмосферную подсветку на 250 вариантов, аудиосистему с двенадцатью динамиками, беспроводные CarPlay и Android Auto, зарядку на 50 Вт и встроенный видеорегистратор.

Безопасность обеспечивают девять подушек, система экстренного вызова ГЛОНАСС и расширенный комплекс ADAS: адаптивный круиз-контроль с удержанием в полосе, автоторможение, контроль слепых зон, предупреждение о выезде с полосы, контроль усталости водителя, помощь при выезде задним ходом и трогании на подъеме.

H5 традиционно востребован у корпоративных клиентов и бизнес- такси благодаря представительному облику, просторному салону и надежности.

Новинка доступна для заказа у официальных дилеров в единственной максимальной комплектации Deluxe по цене 4 480 000 рублей.

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