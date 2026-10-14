Россияне бросились массово скупать «глобальные» автомобили: рост продаж на 81,5%

Эксперты назвали причины бума спроса на Toyota, Mazda и Volkswagen

За первые девять месяцев 2026 года продажи новых легковых автомобилей глобальных брендов в России выросли на 81,5%, достигнув почти 136 тысяч штук.

По данным «Автостата», на эти марки теперь приходится 14% рынка против 8,4% годом ранее. Лидерами стали Toyota, Mazda, Volkswagen и BMW, а самой продаваемой моделью оказалась Mazda CX-5 с результатом 19,8 тысячи машин.

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Однако за впечатляющей статистикой скрывается важный нюанс: две трети этих автомобилей произведены в Китае, а их поставки идут через параллельный импорт. Как пояснил глава «Автостата» Сергей Целиков, термин «глобальный» здесь весьма условен, поскольку машины европейских и японских марок из Поднебесной имеют конструктивные отличия от оригиналов.

Эксперты связывают ажиотаж с устоявшимися предпочтениями россиян. Покупатели, которые хотели Toyota или Mazda, но не рассматривали китайские бренды, получили возможность приобрести знакомые марки по сопоставимой цене. Этому способствовала отлаженная логистика через Китай и скидки на местном рынке. Кроме того, сыграл роль цикл смены автомобилей, купленных в 2022 году.

Важным фактором стала и льготная ставка утильсбора для физических лиц при мощности до 160 л.с. Именно поэтому массовым стал ввоз атмосферных кроссоверов и седанов, тогда как мощные премиальные модели после изменения расчета сбора стали ввозить в 8 раз реже.

По прогнозам специалистов, в ближайшие месяцы темпы роста замедлятся. Эффект низкой базы исчерпывается, а с января 2027 года ожидается индексация утильсбора на 10%. Валютные колебания и давление на каналы параллельного импорта также стабилизируют ситуацию. Тем не менее конкуренция с «глобальными» марками заставляет китайские бренды активнее бороться за покупателя ценой и качеством сервиса.

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