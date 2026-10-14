Представлен новый мощный и богато оснащенный седан дешевле 1,5 млн рублей

Представлены официальные фото гибридного седана BAIC Arcfox Alpha S5 2027

Компания BAIC выложила официальные снимки обновленного седана Arcfox Alpha S5 – речь о машине 2027 модельного года. Сколько попросят за новинку, пока не сообщается. Зато известен ценник предшественника: дореформенную версию сегодня отдают минимум за 104 800 юаней, то есть примерно за 1,31 млн рублей по текущему курсу.

BAIC Arcfox Alpha S5 2027

Внешность у машины откровенно спортивная, и главная деталь здесь – активный задний спойлер, которым управляет электроника. Аэродинамика тоже на высоте: коэффициент сопротивления кузова равен 0,1925, и по этому показателю седан входит в число лучших в классе. Для сравнения: у BMW 3 Series, показанной в конце сентября, – 0,23, у электрического i3 – 0,21.

BAIC Arcfox Alpha S5 2027

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Силовая гамма включает гибрид и чисто электрические варианты. В гибриде трудится 1,5-литровый двигатель-генератор в паре с единственным электромотором на 272 л.с., а идущая в комплекте батарея позволяет проехать на электротяге до 230 км.

Электрический Alpha S5 бывает как с одним ведущим мостом, так и с двумя. В моно-версии ставят агрегаты на 252 или 272 л.с., в полноприводной – сразу два двигателя с суммарной отдачей 530 л.с. С места до сотни такой седан разгоняется за 3,7 секунды, а без подзарядки проезжает от 630 до 720 км в зависимости от модификации.

BAIC Arcfox Alpha S5 2027

Габариты такие: 4886 мм в длину, 1930 мм в ширину и 1480 мм в высоту при колесной базе 2900 мм. После рестайлинга машина обзавелась лидаром – вместе с остальными датчиками он обеспечивает автономное управление. Правда, в базовой версии его не устанавливают. Хотя даже начальный Arcfox Alpha S5 способен сам парковаться в разных условиях.

О другом китайском седане, который тоже подбирается к премиуму, «За рулем» уже рассказывал.

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