Легкие коммерческие машины: лидеры падают в продажах

Автостат: в сентябре продажи в сегменте LCV упали на 12%

Рынок легких коммерческих автомобилей ( сегмент LCV) в сентябре 2026 года сократился по сравнению с показателями годовой давности.

Так, в первый осенний месяц 2026-го было продано 6874 единиц легкой коммерческой техники, что на 11,6% не дотянуло до результатов сентября 2025 года. При этом сезонный подъем все же заметен: на фоне последнего летнего месяца сентябрьские продажи в нынешнем году подросли сразу на 29,5%. Но если вернуться к сравнению с 2025 годом, на рынке легких коммерческих автомобилей заметна еще одна тенденция.

Лидеры сдали позиции сильнее, нежели упал рынок. Так, Горьковский автозавод, обеспечивший 40% всего сегмента LCV, продал 2844 машины, и это на 27,3% меньше, чем год назад.

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Второе место у АВТОВАЗа с маркой Lada: всего 903 автомобиля и минус 33,9% к прошлогодним цифрам. Поэтому совсем близко оказался Sollers, в сентябре продавший 804 легких коммерческих автомобиля и прибавивший на 20,2%. А вот УАЗ – вне тройки лидеров с результатом 679 единиц техники LCV и легким падением – на 4,4%.

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