Известный корейский бренд передумала выпускать машины в РФ: названа причина

KGM отложила локализацию производства в России

Южнокорейская марка KGM, до ребрендинга выступавшая под именем SsangYong, не станет пока собирать свои автомобили в России. Запуск локализации отложен, причем без обозначения конкретных дат.

Об этом 14 октября написала «Российская газета», сославшись на пресс-службу компании.

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В заявлении представителей бренда говорится, что KGM рассчитывала начать локализацию во второй половине 2026 года. Однако теперь приоритетом компании стала реализация имеющихся запасов автомобилей. Сроки выхода новых моделей на российский рынок также пересмотрены — в частности, появление кроссовера Actyon перенесено на 2027 год.

За девять месяцев 2026 года в России продали чуть более 2,5 тыс. автомобилей KGM. Сейчас марка представлена четырьмя моделями: Tivoli и Korando стоимостью от 3,4 млн рублей, Torres - от 4,1 млн рублей и Rexton - от 5,6 млн рублей.

В феврале 2025 года, когда KGM объявила о выходе на российский рынок, представители марки сообщали, что начать сборку машин на заводе «Автотор» в Калининградской области планируется осенью того же года . За первый год продаж планировалось реализовать 20 тыс. автомобилей KGM.

О том, что покупатели устали ждать возвращения привычных марок, «За рулем» уже рассказывал.

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