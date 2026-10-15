Известный бренд представит на российском рынке два отличных рамных внедорожника

Пикап 212 получит ОТТС в ноябре 2026 года, а в 2027-м приедет дизельный 212 X03

Российский офис марки 212 – компания «Кайхэ Автомобильная группа» – рассказал о планах на ближайшие годы. И речь не об одной машине: в 2027-м на наш рынок выйдут сразу несколько новинок.

Первой в очереди стоит пикап, сделанный на базе внедорожника 212. Товарного имени у него пока нет, в пресс-службе используют рабочее обозначение Pickup. Одобрение типа транспортного средства, без которого продавать машину в России нельзя, планируется получить в ноябре 2026 года. Первая партия, как рассчитывают в компании, доберется до таможни к декабрю, а полноценный старт продаж придется на январь 2027-го.

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Что под капотом? В Китае этот пикап предлагают с полным приводом и 2,3-литровым мотором на 190 л.с. В паре с двигателем работает восьмиступенчатый автомат. Российские спецификации дистрибьютор пока не раскрывает – предварительных ценников тоже нет.

Вторая премьера – внедорожник с литерой X03. Его выход в России тоже намечен на 2027 год, причем продавать модель собираются с дизельным двигателем.

Впервые 212 X03 показали публике на автосалоне в Пекине в 2026 году. Правда, тогда посетителям представили автомобиль с гибридной установкой мощностью 422 л.с.

О том, как китайские машины укрепляются на российском рынке, «За рулем» уже рассказывал.

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