Самая большая Acura за всю историю: бренд готовит громкую премьеру

Acura анонсировала три новинки: восьмиместный SUV, гибридный RDX и внедорожник

Acura раскрыла планы по обновлению модельного ряда. В ближайшие годы компания собирается вывести на рынок три новинки, чтобы укрепиться в ключевых сегментах – об этом говорится в сообщении фирмы.

Главная премьера – восьмиместный SUV, которому предстоит стать самым крупным автомобилем за всю историю марки. Задуман он для того, чтобы усилить позиции бренда в нише семейных премиальных машин.

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В 2028-м ждем дебют нового поколения гибридного кроссовера RDX. Причем это будет первая Acura, оснащенная двухмоторной гибридной установкой.

Еще одна премьера того же года – внедорожный SUV, который получит каскад современных технологий и улучшенные свойства для езды вне асфальта.

Не забыли и про машины, которые продаются сейчас: для автомобилей D-сегмента инженеры готовят гибридную установку на базе V6. По задумке она даст более уверенную тягу и снизит расход топлива.

Спрос на продукцию марки между тем растет. За первые три квартала 2026 года продажи прибавили 4,4%.

Заметнее всех отличился флагманский трехрядный кроссовер MDX – его результат поднялся более чем на 25%. Модели ADX и Integra тоже держатся в лидерах своих сегментов.

Про новые модификации кроссоверов, которые вот-вот доберутся до рынка, «За рулем» уже рассказывал.

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