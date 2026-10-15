В Россию привезли надежную семейную Хонду с полным приводом, дешевле «китайцев»

Новые Honda Stepwgn поставляют под заказ в Россию с ценами от 2,6 млн рублей

Семейным покупателям, которым нужен просторный автомобиль на семь мест, добавились варианты: из Японии в Россию стали возить минивэн Honda Stepwgn. Правда, из-за страны производства он бывает исключительно праворульным, а приобрести его чаще всего получается только под заказ. Минимальный ценник – около 2,6 млн рублей.

Honda Stepwgn Air

В Ростове-на-Дону новый Stepwgn в «богатом» исполнении Spada готовы привезти под заказ за 2 610 000 рублей. Узнать такую версию снаружи можно по светодиодным фарам, хрому на кузове, литым дискам увеличенного диаметра и более крупной решетке радиатора.

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Внутри Spada отделан экокожей – у базовой версии Air обивка тканевая и попроще. Плюс к этому цифровая приборная панель, кожаный мультифункциональный руль, два раздельных «капитанских» кресла во втором ряду, третий ряд сидений, складывающийся в ровный пол, климат-контроль, мультимедийная система с предустановленной навигацией и парктроники спереди и сзади. Список этим, конечно, не ограничивается.

Во Владивостоке похожий минивэн предлагают примерно за 2 630 000 рублей, причем в столице Приморья таких предложений от разных компаний больше десятка. Заказ нового Stepwgn в Обнинске и Горно-Алтайске обойдется в 2 850 000 рублей, в Благовещенске – в 2 975 000 рублей. А вот в Хабаровске, Новосибирске, Иркутске, Петропавловске-Камчатском и ряде других городов за машину просят уже свыше 3 000 000 рублей.

Кстати, цены на автомобили под заказ берутся из актуальных объявлений, так что меняться они могут в любой момент. Финальная сумма для каждой конкретной машины складывается из комплектации, курса валют, стоимости доставки, таможенных платежей, утильсбора и еще целого набора факторов.

Те машины, что уже привезли в Россию и оформили со всеми документами, на одном из классифайдов стоят как минимум 2 800 000 рублей. Столько просят за растаможенный экземпляр в «упрощенной» версии Air, готовый к постановке на учет, – продается он в Сосновоборске.

В Санкт-Петербурге за аналогичный минивэн хотят 3 000 000 рублей, а Spada в одном из городов под Краснодаром выставлен за 3 190 000 рублей. Еще выше ценники в Омске, Владивостоке, Москве, Иркутске, Ангарске, Краснодаре и Ростове-на-Дону.

Силовой агрегат у всех предлагаемых в России Stepwgn один и тот же: 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 150 лошадиных сил в паре с бесступенчатым вариатором. Привод зависит от комплектации – встречается и передний, и полный.

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