Ввозимые в РФ автомобили решили проверять на информационную безопасность

Депутат Григорьев: Китайские авто нужно сертифицировать, чтобы не было слежки

Проверять ввозимые в Россию машины на информационную безопасность – с такой идеей выступил депутат Госдумы Юрий Григорьев. Разговор он начал с того, что делать это стоит еще на этапе сертификации: мол, нормативная база под такие процедуры должна появиться. Дата разговора – 14 октября 2026 года.

Сравнение парламентарий выбрал неожиданное. По его словам, современный автомобиль, который постоянно сканирует все вокруг, по уязвимости перед дистанционным вмешательством вполне сопоставим с пейджерами, взорванными израильскими спецслужбами несколько лет назад, – тогда целью были функционеры «Хезболлы».

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Сравнение с пейджерами и логика риска

«С точки зрения информационной безопасности ситуация неожиданно раскрылась в этом ракурсе. Нормативная база на этот счет должна быть. Все помнят, как взрывались пейджеры, когда Израиль воевал несколько лет назад. Какая разница, что пейджер, что автомобиль – это же может распространяться. За такими вещами необходимо смотреть, наблюдать, технические ведомства за этим должны смотреть», – так звучит его позиция.

Суть проста: если устройство умеет принимать сигнал извне и слушаться его, то теоретически его можно использовать совсем не так, как задумывал владелец.

Раньше при сертификации главной головной болью было, чтобы бензобак не рванул при аварии. Теперь, по словам Григорьева, список рисков стал заметно шире, ведь машина превратилась в компьютер на колесах.

Законодательство придется обновлять

«Необходимо совершенствовать законодательство. Ранее такой потребности не было, не существовало там ничего электронного. Но техника менялась и будет меняться. Поэтому это постоянный процесс, который необходимо регулировать», – заключил депутат.

Отдельная тема, которую он затронул, – беспилотный транспорт. Электроники там больше всего, а значит, и вопросов к тому, кто и как может вмешаться в управление, тоже хватает.

О том, как поставки из Китая изменили российский авторынок, «За рулем» уже рассказывал.

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