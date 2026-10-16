В Германии расследуют кибератаку на сеть автосалонов Volkswagen

Утечка данных у партнера Volkswagen привела к угрозе массового мошенничества в ФРГ

Неприятные новости для клиентов немецких автосалонов: произошла утечка данных из программного обеспечения, которым пользуются дилеры. Полиция предупреждает о риске волны адресного мошенничества.

Атака пришлась на IT-поставщика, обслуживающего автосалоны. Согласно предварительным данным полиции, преступники воспользовались серьезной уязвимостью в его программном обеспечении.

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Какие данные похитили при кибератаке

Что именно утекло, до конца неясно. Есть основания полагать, что в руки преступников попали номера заказов и счетов, даты поставок автомобилей, суммы покупок, платежей и финансирования.

Больше всего пострадали салоны, продающие машины концерна Volkswagen. Правда, не исключено, что задело и другие дилерские сети.

В самой Volkswagen подтвердили: взломанная программа используется подразделением Volkswagen Group Retail Deutschland. Это объединение насчитывает около 120 автосалонов по всей стране.

Как мошенники могут использовать утечку

Что дают преступникам украденные сведения? Немало. С их помощью они могут выдавать себя за дилеров или продавцов, присылать клиентам поддельные счета и уведомления о смене банковских реквизитов.

Поскольку преступники располагают реальными деталями сделок, отличить такие обращения от подлинных будет непросто. Не исключены и фишинговые рассылки, нацеленные на сбор персональных данных.

Обслуживаемые автосалоны поставщик уже предупредил. Точное число пострадавших клиентов и масштаб утечки пока не установлены, а расследование полиции продолжается.

О том, как цифровые сервисы для автомобилистов меняют привычные сделки и документы, «За рулем» уже рассказывал.

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