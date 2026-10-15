В Москве тестируют цветную разметку, которая подсказывает нужный съезд на МКАД

На проспекте Генерала Дорохова перед МКАД тестируют новую цветную навигацию. Красная разметка ведет к съезду на МКАД в южном направлении, синяя — в северном

Те же цвета продублированы на дорожных указателях, чтобы водители могли заранее соотнести нужное направление с линией на дороге и выбрать полосу. Эксперимент разработан специалистами ЦОДД и согласован с Госавтоинспекцией.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– На сложных развязках важно помочь водителям заранее выбрать нужное направление и избежать резких перестроений перед съездом. Поэтому на проспекте Генерала Дорохова тестируем цветную разметку.

Эксперимент продлится не менее года – это позволит оценить эффективность решения в разные сезоны и при разных погодных условиях. По итогам решим, стоит ли применять такую навигацию и на других участках Москвы. Продолжаем повышать безопасность дорожного движения по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина в рамках Стратегии развития транспорта до 2030 года.

Перед сложной развязкой водителю необходимо быстро сопоставить данные с указателя с реальной дорожной обстановкой: определить, какую полосу занять и где начинается нужный съезд. Если решение принято слишком поздно, возможны резкие перестроения. Некоторые автомобилисты пропускают поворот и пытаются вернуться к нему задним ходом, что создает аварийные ситуации. Цветная навигация позволяет выбрать направление заранее.

Эксперимент проходит на проспекте Генерала Дорохова при движении в сторону области перед МКАД. На дорогу нанесены элементы разметки двух цветов с интервалом 15 метров: синий указывает направление на МКАД-Север, красный – на МКАД-Юг. Те же цвета присутствуют на дорожных указателях рядом с соответствующими надписями.

Так, водителю, которому нужен северный МКАД, синяя отметка на указателе рядом с надписью «МКАД Север» помогает ориентироваться по синей линии на покрытии вплоть до нужного съезда.

Цветная навигация служит дополнительной подсказкой и не отменяет стандартные знаки и разметку. Выбрать направление можно и без нее.

При нанесении цветных линий используются световозвращающие микростеклошарики – та же технология, что и для обычной дорожной разметки. Благодаря им линии лучше видны в свете фар в темное время суток.

Система функционирует независимо от навигационных приложений. При этом новая разметка уже отображается в Яндекс Навигаторе и Яндекс Картах, чтобы водители могли сопоставить подсказку в приложении с цветом на дороге. До конца октября аналогичная функция появится в геосервисе 2ГИС.

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