Подведены итоги крупного форума автобизнеса: чего сегодня опасается авторынок?

Форум CarX 2026 в отеле «МонАрх» собрал около 500 участников и 90 спикеров

Форум автомобильного бизнеса CarX 2026 прошел 6 октября в столичном отеле «МонАрх». Организатором мероприятия выступило агентство «АВТОСТАТ».

Гостей набралось около 500 человек. В роли спикеров выступили порядка 90 экспертов, чей авторитет в отрасли сомнений не вызывает.

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Работа заняла целый день. Программу при этом разбили на пять самостоятельных потоков, каждый со своей повесткой.

Открывал программу поток о рынке легковых и легких коммерческих автомобилей. Разговор здесь шел о состоянии авторынка в целом и о том, как на него влияет макроэкономическая ситуация в стране.

Отдельный блок посвятили электромобилям и гибридам. Не обошли стороной и автокредитование с остаточной стоимостью – то есть все то, от чего напрямую зависит, во сколько машина обойдется покупателю.

Второй поток касался коммерческого транспорта. Продажи коммерческой техники, автолизинг, альтернативные источники энергии в комтрансе, а также запросы транспортно-логистических компаний – эти темы вошли в его повестку.

Третий поток отдали смазочным материалам и техническим жидкостям. Помимо самого рынка эксперты разобрали его маркетинговую составляющую, плюс поговорили о развитии ассортимента.

В четвертом потоке речь шла об автосервисе и запчастях. Тренды рынка послепродажного обслуживания, текущее состояние услуг автосервиса, контрафакт на рынке запчастей – вот далеко не полный перечень вопросов, которые там поднимались.

Замыкал день поток о маркетинге в автобизнесе. Спикеры обсудили новую архитектуру маркетинга, конкуренцию между автомобильными брендами и дилерами, а также современные технологии, которые помогают не потерять клиента.

О том, почему с запчастями для китайских машин возникают такие разные истории, «За рулем» рассказывал.

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