Geely обновила популярный в России доступный седан: подробности
Geely выложила официальные снимки седана Emgrand четвертого поколения – речь о рестайлинговой версии, которую в Китае назвали Upward (Shangxiang). Внешность подправили, а в салон поставили сенсорный дисплей покрупнее. Рыночный дебют, как ожидается, не заставит себя ждать.
Предыстория тут простая. Продажи Emgrand уже пятого поколения в КНР стартовали в ноябре прошлого года. Та машина построена на платформе BMA Evo и получила 1,5-литровый турбомотор. Снимать с конвейера прежнюю, четвертую генерацию в Geely, однако, не стали – вместо этого ее освежили. Кстати, этот китайский седан приходится близнецом белорусскому Belgee S50, который официально продается в России.
Дизайн обновленного Geely Emgrand IV
Снаружи машина осталась узнаваемой: характерная головная оптика никуда не делась, крупная решетка радиатора с вертикальными ламелями тоже на месте. Вот только количество хромированных планок сократилось – было 16, стало 12.
Агрессии переднему бамперу добавили крупные воздуховоды из черного пластика. По корме же правки ограничились бампером.
Салон и техника Geely Emgrand IV
На первый взгляд внутри все как прежде: те же дверные карты, центральный тоннель с большим рычагом коробки передач и двумя подстаканниками, руль от актуальной версии.
Главная перемена – увеличенный тачскрин управления в центре передней консоли. Из-за него саму консоль пришлось слегка перекроить: панель с физическими кнопками опустилась ниже, а на ее место переехали дефлекторы обдува.
Что до характеристик, их пока не разглашают. Скорее всего, в основе останется прежняя модульная архитектура BMA – ее же используют Geely Coolray и Cityray. Габариты актуального Emgrand IV поколения: 4630 х 1820 х 1470 мм при колесной базе 2650 мм.
Под капотом стоит 1,5-литровый бензиновый атмосферник на 120 лошадиных сил и 150 Нм крутящего момента. В паре с ним работает либо 5-ступенчатая механика, либо бесступенчатый вариатор CVT.
Belgee S50: российские цены и моторы
На нашем рынке официально продается белорусский седан Belgee S50, созданный на базе Geely Emgrand IV. Доступен он в четырех комплектациях, а ценник варьируется от 1 929 990 до 2 345 990 рублей – без учета скидок.
Оснащают эту модель 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 122 лошадиные силы с крутящим моментом 152 Нм.
В качестве трансмиссии предлагается либо 5-ступенчатая механика, либо 6-диапазонная автоматическая коробка с гидротрансформатором.
О полноприводной версии популярного в России кроссовера Geely «За рулем» уже рассказывал.
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