В России начались продажи нового семейного кроссовера отечественной сборки

Tenet начал продажи семиместного кроссовера T9 в комплектации «Ультра»

Стартовали продажи семиместного Tenet T9. Российский автобренд расширил линейку флагманского кроссовера в сегменте SUV-D: теперь машину можно взять не только с пятиместным салоном, но и в конфигурации «5+2». Первые экземпляры уже стоят у официальных дилеров. Комплектация всего одна – «Ультра».

Tenet T9

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Два дополнительных места – далеко не единственное отличие новой версии. Куда любопытнее, как здесь организовано пространство: третий ряд складывается прямо в пол, и семейный кроссовер в одно движение превращается в перевозчика крупногабаритного груза.

Объем багажника, соответственно, гуляет в широких пределах. Заняты все места – остаются скромные 200 литров. Уберите второй и третий ряды – получите 2065 литров.

Пятая дверь открывается без помощи рук. Подсветка есть и внутри отсека, и в зоне погрузки. Пассажирам третьего ряда достались собственные дефлекторы вентиляции и потолочные светильники, а второй ряд регулируется в четырех направлениях, включая продольное перемещение и наклон спинки.

Tenet T9

Силовая установка у семиместной машины та же, что и у пятиместной. Двухлитровый турбомотор выдает 245 л.с. и 375 Нм крутящего момента, трудится он в паре с 8-ступенчатым классическим автоматом.

До сотни кроссовер разгоняется за 9,3 секунды. Заявлены интеллектуальный полный привод и семь режимов движения, а на буксире машина способна тащить прицеп с тормозами массой до 1500 кг.

О безопасности тоже не забыли: десять подушек, среди них боковые для второго ряда и коленная для водителя, 12 электронных ассистентов ADAS и система стабилизации ESC. Внутри – цифровая приборная панель диагональю 10,3 дюйма, мультимедийный экран на 15,6 дюйма и проекция на лобовое стекло со скоростью, навигацией и подсказками ассистентов.

Интерьер Tenet T9

Как и другие модели марки, семиместный T9 сходит с конвейера завода холдинга «АГР» в Калуге. В стандартный зимний пакет входят подогрев передних и вторых сидений, руля, лобового стекла и форсунок омывателя, плюс дистанционный запуск двигателя.

Цена большого кроссовера начинается от 4 249 000 рублей. Гарантийная поддержка – 5 лет или 150 000 км: три года заводской гарантии и еще два года дополнительного обслуживания.

Тем, кто присматривается к покупке, предлагают прикинуть свои финансовые возможности с помощью калькулятора автокредита. А об истории самой марки, ее моделях, ценах и комплектациях можно прочитать в отдельном материале.

О другом популярном в России кроссовере, который получит полный привод, «За рулем» уже рассказывал.

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