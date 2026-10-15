Семиместный кроссовер Tenet T9 вышел на российский рынок

Семейный флагман Tenet T9 получил версию «5+2» и специальную цену

Компания Tenet открыла продажи семиместной модификации своего флагманского кроссовера T9. Полноразмерный SUV класса D в исполнении «Ультра» доступен по специальной цене 4 249 000 рублей. Автомобили уже прибыли в дилерские центры бренда.

Tenet T9

Главное отличие новинки – трансформируемый салон. Конфигурация «5+2» позволяет использовать машину как для большой семьи, так и в пятиместном варианте с внушительным багажником. Складные спинки второго и третьего рядов меняют объем отсека от 200 до 2065 литров. Дверь багажника открывается без рук и оснащена LED-подсветкой, включая зону погрузки.

Tenet T9

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Пассажирам третьего ряда предложили отдельные дефлекторы обдува и потолочные светодиодные плафоны, а сиденья складываются в ровный пол. Для удобства в семиместной версии кресла второго ряда получили дополнительные регулировки в четырех направлениях.

Безопасность обеспечивают десять подушек, включая боковые для второго ряда и коленную для водителя, а также 12 ассистентов ADAS и система ESC. Под капотом – 2-литровый турбомотор на 245 л.с., который работает в паре с 8-ступенчатым автоматом. Разгон до сотни занимает 9,3 секунды.

Полный привод и семь режимов движения отвечают за проходимость, а официально одобренное сцепное устройство позволяет буксировать прицеп до 1500 кг.

Tenet T9

В салоне – цифровая приборная панель 10.3", мультимедиа 15.6" и проекционный дисплей. Предусмотрены беспроводная зарядка до 50 Вт с охлаждением, голосовое управление и доступ к телематике через приложение. Мультимедийные сервисы бесплатны год, телематика – до трех лет.

Собирают кроссовер в Калуге. Зимний пакет включает подогрев сидений двух рядов, руля, лобового стекла и форсунок, а также дистанционный запуск. Кузов обработан воском, днище защищено антикором и шумоизоляцией.

Техподдержка рассчитана на 5 лет или 150 000 км.

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