Рама, дизель, полный привод — в Россию вернулась хорошо знакомая Тойота

Новые Toyota Fortuner ввозят из ОАЭ в Россию с ценами от 4,47 млн рублей

Официально Toyota в Россию не поставляется, и это давно не новость. Зато выручает рынок ОАЭ, откуда к нам привозят новые внедорожники Fortuner: их можно и заказать, и купить из наличия, а цены в объявлениях стартуют примерно с 4,5 млн рублей.

Toyota Fortuner

Самый доступный вариант отыскался в Новосибирске. Местная компания готова привезти внедорожник под заказ – без пробега, но 2024 года выпуска, и просит за него 4 470 000 рублей.

Комплектация, если судить по тканевой обивке сидений, не самая богатая. Хотя кожаный мультифункциональный руль здесь есть, как и мультимедийная система с сенсорным дисплеем, центральный подлокотник с кожаной отделкой, электростеклоподъемники, электрорегулировка зеркал и двухзонный климат-контроль.

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Что до «техники», она простая. Под капотом – 150-сильный турбодизель объемом 2,4 литра, который, кстати, попадает под льготный утильсбор. В паре с ним работает классический шестиступенчатый автомат, а привод – Part-Time с жестко подключаемым передним мостом.

Владивосток за такой же внедорожник, но уже 2026 года выпуска, просит минимум 4 590 000 рублей. Дальше по стране разброс такой: от 4 800 000 рублей при поставке под заказ – Кемерово, Благовещенск, Калуга и Воронеж, от 4 850 000 – Тверь, от 5 000 000 – Санкт-Петербург и Самара.

Заказывая машину, стоит заранее быть готовым к тому, что финальная сумма окажется другой. На нее влияют курс валют, логистика, таможенные платежи, утильсбор и ряд других факторов, причем само объявление еще не гарантирует поставку по заявленной полной цене.

Часть автомобилей продается прямо из наличия. В Оренбурге новый Fortuner выставили за 5 150 000 рублей, в Ижевске – за 5 485 000, а в подмосковном Реутове оценили в 5 500 000 рублей. У всех этих машин – тот же 150-сильный дизель объемом 2,4 литра.

Интерьер Toyota Fortuner

Раньше Fortuner признавали самым надежным автомобилем в сегменте кроссоверов и внедорожников (SUV) по версии подразделения J. D. Power в Индии и Юго-Восточной Азии. Поломок у него оказывалось меньше, чем у конкурентов, – в среднем 53 проблемы на 100 машин, и два года подряд он держал первое место в этом рейтинге.

О том, как параллельный импорт влияет на итоговую цену автомобиля, «За рулем» уже рассказывал.

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