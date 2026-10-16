В России появилась возможность узнать прошлое машины с пробегом за границей

В Автотеке появились отчеты об истории автомобилей по данным из Китая

Автотека – сервис онлайн-проверки истории автомобилей, который развивает команда Авито, – начала выдавать зарубежные отчеты. Проверить можно и ту машину, которую только собираются везти, и ту, что уже привезли в Россию. Достаточно ввести VIN на специальном сайте. На пилотном этапе доступны данные об эксплуатации машин в Китае, но в будущем будут подключены данные от поставщиков и из других стран.

Покупателю привезенного с пробегом автомобиля непросто выяснить, как с ним обращались до ввоза: данных мало или их вообще нет. Статистика подсказывает, насколько тема актуальная. По данным агентства «АВТОСТАТ», с января по сентябрь 2026 года в страну завезли 334,3 тысячи машин с пробегом – на 4% больше, чем годом ранее за тот же отрезок времени. Примерно четверть этого объема пришлась на Китай.

Самостоятельно собрать сведения о машине из КНР тоже не выйдет: единого открытого реестра там нет, а официальные сервисные записи видят лишь владельцы. Вот Автотека и расширила географию проверки – в сервисе появились отдельные отчеты об эксплуатации в Китае. Причем речь не только о моделях китайских марок: подойдут любые автомобили, которые ездили по территории страны.

Андрей Тумкин, руководитель направления частных пользователей Авито Авто:

– В последние годы структура российского автомобильного рынка заметно меняется. Только в период с 2022 года по данным Авито Авто в Россию ввезли около 1,8 миллиона автомобилей китайского производства – как локальных брендов, так и иностранных. И постепенно эти авто попадают в перепродажу: 20% экземпляров, импортированных в 2022-2023 годах, уже сменили владельца. По мере обновления автопарка важно обеспечивать покупателям доступ к полной истории автомобиля независимо от страны эксплуатации. Поэтому мы развиваем географию данных Автотеки: Китай стал первым направлением, в дальнейшем планируем подключать поставщиков из других стран. Так мы последовательно реализуем нашу стратегию по формированию безопасного и прозрачного рынка.

Зарубежный отчет не включает сведения из российских реестров . Пробег и обслуживание в России, ДТП и аварийные аукционы, юридическая чистота, работа в такси и каршеринге, отзывные кампании – все это по-прежнему смотрят в российском отчете Автотеки.

Основу зарубежного отчета дают международные партнеры – среди них профессиональные участники авторынка, Страховое бюро и Управление дорожного движения КНР. Есть в базе информация по конкретному VIN – она попадет в отчет. Если же открыть российский отчет, там появится пометка о том, что зарубежные данные имеются.

Отчет Автотеки

В зарубежном отчете могут содержаться сведения:

о ДТП и других происшествиях;

количестве владельцев и истории пробега;

повреждениях и ремонтах двигателя, кузова и салона;

замене подушек безопасности;

затоплениях и возгораниях;

страховых выплатах, техническом обслуживании и отзывных кампаниях;

использовании автомобиля в такси;

угоне и розыске.

Подробности на сайте проекта.