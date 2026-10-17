В России выпускают самый дешевый бензиновый V8 в мире

Названа стоимость российского мотора ЗМЗ V8 в сравнении с американским аналогом

Бензиновые двигатели серии ЗМЗ-523/524 признали самыми дешевыми V8 в мире из выпускающихся на данный момент.

Напомним, эти моторы запустили в производство в СССР еще в 1963 году, и до декабря 2021 года, когда сборка их была остановлена, с конвейера ЗМЗ суммарно сошел 6 531 101 двигатель. Основная область применения – грузовики ГАЗ и автобусы ПАЗ. В кризисном 2022 году производство решили пререзапустить заново, а спустя полгода к карбюраторной версии добавили две впрысковых.

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Коллеги с канала «Автопоток» посчитали, что российские двигатели серии ЗМЗ-523/524 – по-прежнему самый доступный вариант V8, выпускающийся в настоящий момент. Они приводят такие цифры: у продавцов запчастей новый ЗМЗ-523 в сборе подорожал до 309 тысяч рублей, что составляет 3685 долларов по курсу на момент публикации.

«Для сравнения такой же классический по конструктиву карбюраторный мотор Ford Windsor V8 5.0 в США стоит от 6300 долларов (530 тысяч рублей) — за эти деньги американский потребитель получит не оригинальный фордовский ДВС, а его копию от BluePrint Engines», – отмечает автор публикации.

Ранее «За рулем» подробно рассказывал историю отечественных V8.