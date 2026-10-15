Дизельный УАЗ Патриот Х — известны сроки запуска!

Серийная сборка дизельных внедорожников УАЗ Патриот Х начнется до конца октября

Серийное производство дизельной версии обновленного внедорожника Патриот Х стартует на конвейере УАЗа в течение двух недель.

Об этом сообщает источник со ссылкой на пресс-службу производителя. В данный момент идет сборка опытных партий, сообщает автор заметки.

Напомним, что в гамме двигателей у Патриота теперь будет не только бензиновый ЗМЗ Про (2,7 л, 150 л.с., 235 Нм), но и новый дизель: 2 литра, 136 сил, 320 Нм – это агрегат JAC, локализованный на заводе «Соллерс Алабуга».

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Оба двигателя будут сочетаться с 6-ступенчатой МКП – ее конструкция также принадлежит JAC, а выпуск налажен на Заволжском моторном заводе (ЗМЗ). Обновленные Патриоты в бензиновой версии пошли в производство в начале сентября, теперь же – очередь долгожданной дизельной модификации.

Напомним, в рамках модернизации флагманская модель получила обновленную внешность, светодиодную оптику и интерьер, где появилась шайба управления электромеханической раздаткой. Поставки машин дилерам должны стартовать в октябре-ноябре текущего года.

Ранее «За рулем» рассказал, что автомат на Патриоте обещают в 2028 году.