На рынок вышел крупный полноприводный кроссовер дешевле 2 млн рублей

Jetour начала продажи внедорожника Traveller 7 в КНР с ценами от 1,7 млн рублей

В Китае открылись продажи Jetour Traveller 7. Покупателю доступны восемь комплектаций, а разброс цен получился от 139 900 до 179 900 юаней. Если пересчитать по курсу на 15 октября 2026 года, выходит примерно 1,7-2,2 млн рублей.

Jetour Traveller 7

Вот тут самое интересное. За те же деньги в России сегодня можно взять, например, седан Lada Vesta с 1,6-литровым мотором в средней комплектации «Драйв» – стартует она от 1 759 000 рублей. То есть сумма одна, а класс машины совсем другой.

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Что же предлагают за эти деньги в Китае? Базовая версия Traveller 7 оснащена 1,5-литровым бензиновым турбомотором на 184 л.с. Коробка – семиступенчатый робот, привод идет только на переднюю ось.

Кто хочет побольше мощности, может выбрать модификацию с 2,0-литровым двигателем на 254 л.с. Здесь уже есть полный привод, причем с двумя блокировками дифференциала. Кроме преселективной коробки, для такой версии предусмотрен и привычный восьмиступенчатый автомат с гидротрансформатором – вариант для тех, кто роботам не доверяет.

Замыкает линейку гибрид под названием C-DM. В его состав вошли 1,5-литровый ДВС и электромотор, а суммарная отдача достигает 509 л.с. Цифра, прямо скажем, для семейного кроссовера более чем внушительная.

По внешности модель перекликается с кроссовером Jetour T2, который в России продают с 2024 года. Самая заметная деталь экстерьера – круглые диодные ходовые огни, соединенные светящейся полосой. Общая стилистика, между прочим, отсылает к британскому Land Rover Defender.

Дорожный просвет у новинки составляет 220 мм, а углы въезда и съезда – 27° и 30° соответственно. В салоне найдутся беспроводная зарядка, камера заднего вида и большой экран мультимедийно-развлекательного комплекса.

А что с Россией? В официальном представительстве марки скорый дебют модели на рынке не подтвердили.

«Пока рано говорить о планах этой модели относительно рынка России», – заявили в пресс-службе.

Сегодня в модельный ряд Jetour входят кроссоверы T1, T2, Dashing, X70+ и X90+. Ранее Autonews.ru сообщал о запуске гибридного Jetour T1, запланированном на осень 2026 года.

О переформатировании бренда Jetour в России «За рулем» уже рассказывал незадолго до этого.

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