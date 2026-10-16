Рама, дизель, полный привод — известный «рамник» немецкой сборки привезли в РФ

Volkswagen Amarok второго поколения продают в России с ценами от 8 млн рублей

Пикап Volkswagen Amarok первого поколения официально продавался в России больше десяти лет. Со вторым поколением вышло иначе – на наш рынок машину возят по альтернативным схемам, а не через официальных дилеров. Ценник, правда, от этого скромнее не стал: на одном из классифайдов Amarok немецкой сборки стартует от 7 990 000 рублей.

Volkswagen Amarok

Именно за 7 990 000 рублей Amarok 2025 года выпуска из наличия предлагают в Ростове-на-Дону. Под капотом – 2,3-литровый бензиновый турбомотор EcoBoost, позаимствованный у Ford: вместе с 10-ступенчатым автоматом он выдает 302 л. с. и 420 Нм крутящего момента. Разгон до «сотни» занимает 8,8 секунды – для пикапа, которому динамика по большому счету не нужна, довольно бодро. Привод полный, 4Motion, с механической блокировкой межосевого дифференциала.

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Еще один такой же автомобиль, только в другом цвете, тот же ростовский продавец оценил в 8 100 000 рублей.

Комплектация, со слов продавца, максимальная. В «топовых» версиях нового Amarok обычно есть кожаный мульти-руль, матричные светодиодные фары IQ.Light, адаптивный круиз-контроль, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, электростеклоподъемники на всех дверях, электроскладывание и обогрев зеркал, подогрев и электрорегулировки сидений, а также двухзонный климат-контроль.

За мультимедиа отвечает система с 12-дюймовым сенсорным дисплеем и встроенной навигацией, дополненная цифровой панелью приборов. Плюс премиальная акустика Harman Kardon и несколько USB-портов.

Интерьер Volkswagen Amarok

Для помощи водителю предусмотрен расширенный пакет электронных ассистентов: система помощи при торможении (BAS/EBD), система стабилизации (ESP), системы предупреждения о выезде из полосы и удержания в полосе, датчики давления в шинах.

Все остальные представленные в продаже «Амароки» – дизельные. Их оснащают 3,0-литровой V-образной дизельной «шестеркой» Ford Powerstroke мощностью 241 л. с. и крутящим моментом 600 Нм; коробка передач – тот же 10-ступенчатый классический автомат.

В Сочи дизельный Volkswagen Amarok второй генерации отдают из наличия за 8 270 000 рублей. В Москве дешевле всего выйдет вариант под заказ – минимум 8 700 000 рублей, а за машину из наличия один из столичных продавцов просит 11 200 000 рублей.

Под заказ дизельную версию с 3,0-литровой «шестеркой» можно взять во Владивостоке и Самаре. С учетом всех расходов за такой автомобиль придется отдать минимум 8 900 000 и 9 670 000 рублей соответственно. А в подмосковных Химках немецкий « грузовик» оценили и вовсе в 13 000 000 рублей.

Напомним: Amarok второго поколения построен на общей платформе с Ford Ranger и, по сути, представляет собой совместный продукт Volkswagen и Ford. Обе модели унифицированы по ключевым узлам – общее рамное шасси, подвеска с независимой «многорычажкой» сзади, силовая структура кабины, каркасы дверей, стекла, боковые зеркала и наружные ручки. Предельная грузоподъемность автомобиля составляет 1200 кг.

О другой громкой новинке, недавно добравшейся до России с солидным ценником, «За рулем» уже рассказывал.

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