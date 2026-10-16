Названы самые продаваемые автомобили в России в 2026 году: список из 15 моделей

«Автостат»: за 2026 год в России продали 967,8 тысяч новых легковых авто

За девять месяцев 2026 года в России продали 967,8 тыс. новых легковых автомобилей. К аналогичному периоду прошлого года прирост составил 8%.

Ассортимент на рынке огромный – более 800 моделей. Вот только половину всех продаж обеспечили всего пятнадцать машин.

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Такими данными в своем Телеграм-канале поделился генеральный директор «Автостата» Сергей Целиков.

Возглавила список Lada Granta – 93,3 тыс. проданных машин, или 9,6% рынка. Дальше расположились Tenet T7 с 56,5 тыс. автомобилей и Haval Jolion с 55 тыс. экземпляров. Между этими двумя кроссоверами разрыв минимальный – всего 1,5 тыс. штук.

Так выглядит весь список:

Lada Granta – 93,3 тыс. шт., 9,6% рынка;

Tenet T7 – 56,5 тыс. шт., 5,8%;

Haval Jolion – 55,0 тыс. шт., 5,7%;

Lada Vesta – 44,8 тыс. шт., 4,6%;

Lada Niva – 31,7 тыс. шт., 3,3%;

Lada Iskra – 25,2 тыс. шт., 2,6%;

Lada 4×4 – 24,5 тыс. шт., 2,5%;

Haval M6 – 22,6 тыс. шт., 2,3%;

Geely Monjaro – 20,3 тыс. шт., 2,1%;

Mazda CX-5 – 19,8 тыс. шт., 2,0%;

Tenet T4 – 19,4 тыс. шт., 2,0%;

Changan Uni-S – 19,1 тыс. шт., 2,0%;

Lada Largus VP – 17,9 тыс. шт., 1,9%;

Tenet T4L – 17,1 тыс. шт., 1,8%;

Belgee X50+ – 16,3 тыс. шт., 1,7%.

Сразу шесть мест в рейтинге заняла Lada. Помимо Granta, туда попали Vesta, Niva, Iskra, Lada 4×4 и Largus VP. По сути, российская марка присутствует в разных сегментах списка, а не держится только за счет самой популярной своей модели.

Альтернативный импорт: доля 14%

На альтернативный импорт пришлось 14% продаж новых легковых автомобилей за девять месяцев 2026 года. Самая востребованная модель в этой категории – Mazda CX-5, разошедшаяся тиражом 19,8 тыс. машин.

Пятерка лидеров альтернативного импорта:

Что касается всего года, то, по прогнозу «Автостата», рынок новых легковых автомобилей в России может достичь примерно 1,33 млн машин.

О концентрации на российском авторынке «За рулем» уже рассказывал — четыре группы компаний заняли более 70% продаж.

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