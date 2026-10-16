Названы самые продаваемые автомобили в России в 2026 году: список из 15 моделей
За девять месяцев 2026 года в России продали 967,8 тыс. новых легковых автомобилей. К аналогичному периоду прошлого года прирост составил 8%.
Ассортимент на рынке огромный – более 800 моделей. Вот только половину всех продаж обеспечили всего пятнадцать машин.
Такими данными в своем Телеграм-канале поделился генеральный директор «Автостата» Сергей Целиков.
Возглавила список Lada Granta – 93,3 тыс. проданных машин, или 9,6% рынка. Дальше расположились Tenet T7 с 56,5 тыс. автомобилей и Haval Jolion с 55 тыс. экземпляров. Между этими двумя кроссоверами разрыв минимальный – всего 1,5 тыс. штук.
Так выглядит весь список:
- Lada Granta – 93,3 тыс. шт., 9,6% рынка;
- Tenet T7 – 56,5 тыс. шт., 5,8%;
- Haval Jolion – 55,0 тыс. шт., 5,7%;
- Lada Vesta – 44,8 тыс. шт., 4,6%;
- Lada Niva – 31,7 тыс. шт., 3,3%;
- Lada Iskra – 25,2 тыс. шт., 2,6%;
- Lada 4×4 – 24,5 тыс. шт., 2,5%;
- Haval M6 – 22,6 тыс. шт., 2,3%;
- Geely Monjaro – 20,3 тыс. шт., 2,1%;
- Mazda CX-5 – 19,8 тыс. шт., 2,0%;
- Tenet T4 – 19,4 тыс. шт., 2,0%;
- Changan Uni-S – 19,1 тыс. шт., 2,0%;
- Lada Largus VP – 17,9 тыс. шт., 1,9%;
- Tenet T4L – 17,1 тыс. шт., 1,8%;
- Belgee X50+ – 16,3 тыс. шт., 1,7%.
Сразу шесть мест в рейтинге заняла Lada. Помимо Granta, туда попали Vesta, Niva, Iskra, Lada 4×4 и Largus VP. По сути, российская марка присутствует в разных сегментах списка, а не держится только за счет самой популярной своей модели.
Альтернативный импорт: доля 14%
На альтернативный импорт пришлось 14% продаж новых легковых автомобилей за девять месяцев 2026 года. Самая востребованная модель в этой категории – Mazda CX-5, разошедшаяся тиражом 19,8 тыс. машин.
Пятерка лидеров альтернативного импорта:
- Mazda CX-5 – 19,8 тыс. шт.;
- Toyota RAV4 – 9,1 тыс. шт.;
- Toyota Highlander – 8,1 тыс. шт.;
- Nissan Qashqai – 5,4 тыс. шт.;
- Toyota Camry – 4,8 тыс. шт.
Что касается всего года, то, по прогнозу «Автостата», рынок новых легковых автомобилей в России может достичь примерно 1,33 млн машин.
О концентрации на российском авторынке «За рулем» уже рассказывал — четыре группы компаний заняли более 70% продаж.
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