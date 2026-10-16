В России наладят выпуск добротного рамного внедорожника с богатым оснащением

Рамный внедорожник Tank 500 планируется выпускать на заводе «Автотор»

Рамный внедорожник Tank 500 собираются ставить на конвейер завода « Автотор» в Калининградской области. Косвенным подтверждением стали данные Государственной информационной системы промышленности: 15 октября модель засветилась на портале Минпромторга, причем сразу в восьми исполнениях.

Официальных заявлений о локализации пока не было. Зато известно, что «младший» Tank 300 на калининградском предприятии уже выпускают.

Tank 500

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Что предлагается в базе? Бензиновая модификация с 3,0-литровым двигателем – 299 или 354 л.с. в зависимости от версии, автомат и полный привод. Рядом с ней подключаемый гибрид последовательного типа с 2,0-литровым мотором на 231 л.с. Есть и еще один гибрид – с 2,0-литровым ДВС мощностью 245 л.с., но он не подключаемый: зарядить такой внедорожник от розетки не получится.

Итого в списке четыре модификации – две бензиновые и две гибридные, и любую из них обещают как с пятиместным салоном, так и с семиместным. У актуального Tank 500, который сейчас импортируют в Россию, выбор скромнее: простой гибрид без разъема для зарядки идет только с семью местами, а подключаемый гибрид и обе бензиновые версии – исключительно с пятью.

Интерьер Tank 500

Пока машина едет к нам из КНР, ценник стартует от 7,2 млн рублей.

О еще одной китайской новинке на российском рынке «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!