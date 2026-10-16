Что важнее — цена или надежность? Водители раскрыли главный секрет выбора авто

Аналитика: 40% водителей склоняются к покупке новой машины, 15% готовы взять подержанную

Согласно совместному исследованию Rambler&Co и Сбера, 44% российских водителей, задумывающихся о смене машины, пока не решили, что предпочесть – новый автомобиль или вариант с пробегом.

Еще 40% склоняются к покупке новой машины, а 15% готовы взять подержанную. Оставшийся 1% рассматривает альтернативы вроде лизинга или автоподписки.

Опрос показал, что личный автомобиль остается основным способом передвижения для 62% респондентов. Еще 15% используют его наравне с другими видами транспорта, 18% – в основном для поездок за город, а 5% – для работы.

Почти половина участников (44%) в перспективе планируют покупку или замену авто. При этом 8% намерены сделать это в ближайший год, 10% – через 1-2 года, 11% – через 3-5 лет, а 15% – более чем через пять лет.

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Основным стимулом для смены машины остаются финансовые возможности: 62% респондентов отметили, что рост дохода или свободные деньги подтолкнули бы их к покупке. Для 22% важен выход на рынок автомобиля, полностью отвечающего запросам. Выгодный трейд-ин мотивировал бы 7%, доступный кредит – 6%, длительную гарантию – 3%.

При выборе главенствует цена – ее назвали 43% опрошенных. Надежность, доступность сервиса и запчастей важны для 38%. Технологии и комфорт – для 13%. Расходы на содержание и остаточная стоимость волнуют по 3% водителей.

Отдельно респонденты говорят о простоте сделки: 44% хотят быстрее проходить все этапы, 31% – сразу понимать условия, 13% – тратить меньше времени на сравнение.

Опрос проводился с 24 сентября по 1 октября 2026 года, в нем участвовали более 2 тысяч автолюбителей.

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