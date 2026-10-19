Машина затроила и загорелся «чек»: почему заправляться нужно на одной АЗС?

Бензин с разных АЗС можно смешивать, но некачественное топливо ведет к детонации

Руководитель сервисного направления ГК «Рольф» Никита Архипов рассказал, почему лучше всего заправляться на одной АЗС.

Как отмечает специалист, держаться одной и той же заправки – значит сократить число неизвестных. Водитель уже понимает, как машина ведет себя на этом бензине, какой у нее обычный расход и не меняется ли работа двигателя.

Стоит появиться детонации, нестабильному холостому ходу или росту расхода – и найти причину становится проще, когда топливо одно и то же. Особенно такой подход выручает владельцев форсированных турбомоторов и двигателей с непосредственным впрыском: они куда требовательнее к характеристикам бензина. Если прошивка изменена, давление наддува поднято или есть другие доработки, стабильность топлива важна вдвойне.

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Хотя ездить через весь город к единственной колонке – затея бессмысленная. Исправный серийный автомобиль рассчитан на топливо нужного октанового числа и характеристик от любой добросовестной АЗС. К тому же вывеска сети еще не значит, что на всех ее станциях бензин из одной партии: поставки идут с разных нефтебаз и производственных площадок. По сути, разумнее выбирать проверенные заправки с большим оборотом топлива, следить за нужной маркой и экологическим классом и сохранять чеки – это полезнее, чем искать свой «счастливый» пистолет.

Настоящий риск при смене АЗС связан вовсе не с самим смешиванием бензина разных производителей. Совместимые автомобильные бензины одного назначения в баке смешивать можно. Беда приходит, если какая-то заправка продает топливо, не соответствующее заявленным характеристикам, или загрязненное водой и механическими примесями.

Если после конкретной заправки двигатель вдруг затроил, стал плохо запускаться, потерял тягу, появились детонационные звуки или загорелся Check Engine – чек лучше сохранить, а не пытаться «выкатать плохой бензин» любой ценой. При явных симптомах стоит провести диагностику. При необходимости берут пробу топлива, а окончательно его соответствие нормативам покажет лабораторное исследование.

О том, как не потерять деньги из-за внезапной поломки, «За рулем» уже рассказывал.

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