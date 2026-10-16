Mercedes отзовет более 30 тыс. седанов: подробности
Американский регулятор в сфере безопасности дорожного движения – NHTSA – сообщил о том, что Mercedes-Benz отзывает 30 064 седана S-Class. Причина серьезная: вероятный дефект тормозной системы.
Под кампанию попали S-Class и Mercedes- Maybach 2022-2025 модельных годов, а также Mercedes-AMG S 63 E Performance, выпущенные в 2024-2025 годах.
Что именно ломается? По данным регулятора, передние тормозные шланги ослабевают, если долго находятся под воздействием высоких температур и механических нагрузок. Дальше – разрыв, а вместе с ним утечка тормозной жидкости из магистрали, ведущей к передним суппортам. Тормозить автомобиль начинает хуже, и вероятность аварии растет.
Владельцам беспокоиться о деньгах не придется: дилеры Mercedes-Benz заменят передние тормозные шланги бесплатно. Уведомления людям собираются разослать до конца осени.
Ранее «За рулем» рассказывал, как не попасть на деньги в шиномонтаже.
Понравилась публикация?
Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:
1. Откройте https://google.com...
2. Поставьте галочку напротив нашего издания
Готово – остаемся на связи!
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube