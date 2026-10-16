Японские кроссоверы заметно подорожали: модели и цены

В России дилеры подняли цены на кроссоверы Mazda, Toyota и Nissan

За январь-сентябрь 2026 года в России продали почти 136 тыс. легковых машин глобальных марок, то есть без учета китайских брендов. Прирост к тому же периоду прошлого года – 81,5%. Такими цифрами поделилось аналитическое агентство «Автостат».

Лучше всего расходились японские модели – Mazda, Toyota и Nissan.

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Насколько изменились ценники на самые популярные кроссоверы этих марок к середине осени, корреспондент Autonews.ru проверил лично: он обошел несколько крупных московских автосалонов в роли покупателя.

Mazda CX-5: цена выросла до 5 млн руб.

Mazda CX-5

Под капотом у CX-5 – двухлитровый мотор на 150 или 155 л.с., работает он в паре с шестиступенчатым автоматом, привод передний либо полный. За 2026 год в страну ввезли 19,8 тыс. таких кроссоверов.

В дилерской сети «Автомир» выставлена Mazda CX-5 2026 года японской сборки в топовой комплектации High с полным приводом. Летом за нее просили 4,54 млн руб., теперь – 5 млн. Машины из прежних поставок в том же ДЦ оценили в 5,5 млн руб.

Иначе дела в автосалоне «СИМ»: там торгуют переднеприводными CX-5 китайской сборки с гарантией от импортера. Ценник – 3,62 млн руб., хотя в сентябре было 3,65 млн, а в августе 3,85 млн. Правда, у версии для рынка КНР подогрева нет, если не считать боковые зеркала. За обогрев кресел и руля попросят по 40 тыс. руб., тогда как раньше такие работы стоили меньше или вовсе шли в подарок.

Toyota RAV4: минимум 4,65 млн руб. в «Рольфе»

Toyota RAV4

Двухлитровый двигатель на 171 л.с., вариатор и полный привод – вот техническая начинка RAV4, разошедшегося в 2026 году тиражом 9,1 тыс. экземпляров. В России эту модель продают исключительно в топовой комплектации Luxury.

В салоне Major предложили машину 2025 года: такие остались только в белом цвете по 4,76 млн руб. Летом в том же шоуруме называли другую сумму – 4,65 млн. Зато автомобилей 2026 года выпуска здесь заметно больше, вот только стоят они минимум 4,86 млн руб. против 4,75 млн в августе.

Похожая картина в «Рольфе». Летом RAV4 2026 года отдавали за 4,3 млн руб., затем ценник планомерно подрос до 4,4 млн, а сейчас машина обойдется в 4,65 млн руб. Менеджер, впрочем, пообещал дальнейшее подорожание.

Toyota Highlander: 5,75-6,05 млн руб.

Toyota Highlander

Highlander получил двухлитровый мотор на 248 л.с., восьмиступенчатый автомат и полный привод. За 2026 год покупатели забрали 8,1 тыс. таких кроссоверов.

Чаще всего у дилеров попадается версия Premium китайской сборки 2026 года. На площадке Peleton за такой автомобиль запросили 6,05 млн руб. Для сравнения: в начале весны он стоил там 5,49 млн, к лету подорожал до 5,65 млн.

В «Тойота Центр Внуково» дешевле – 5,75 млн руб. Но относительно конца лета ценник тоже прибавил около 200 тыс. руб., и за эти деньги доступны только черный или белый кузов. Любая другая расцветка поднимет стоимость Highlander до 5,9 млн руб.

Nissan Qashqai: новая партия от 3,5 млн руб.

Nissan Qashqai

У Qashqai под капотом двухлитровый агрегат на 140 л.с., коробка – вариатор, привод передний. В 2026 году продано 5,4 тыс. машин.

Конец лета: в «Рольфе» Qashqai 2026 года в комплектации Leading китайской сборки стоил 3,2 млн руб. К началу осени сумма выросла до 3,3 млн, сейчас – 3,4 млн. Причем выбор ограничен черным и белым цветами, а за коричневый придется отдать 3,46 млн руб.

«Автомир» в августе предлагал эту модель за 3,2 млн руб., в сентябре – за 3,35 млн. Следующая партия окажется дороже: от 3,5 млн руб.

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