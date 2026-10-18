Минтранс рассказал об условиях внедрения нового автомобильного знака в России

Минтранс: внедрение знаков парковки для многодетных семей запланировано на 2027 год

В России собираются ввести в обиход новые дорожные знаки, которыми обозначат парковки для транспорта многодетных семей. Ориентировочный срок – 2027 год.

Знак парковки для многодетных семей

Правда, все зависит от одного условия: заинтересованные министерства и ведомства должны договориться между собой. Не возникнет у них разногласий – знаки начнут использовать. О таких планах «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Минтранса.

«Новые дорожные знаки вступают в силу после утверждения правительством Российской Федерации изменений в ПДД и внесения соответствующих изменений в документы технической стандартизации. Конкретные сроки не установлены, но при отсутствии разногласий с участвующими в подготовке министерствами и ведомствами можно ожидать появления знаков для многодетных семей уже в 2027 году», - рассказали в пресс-службе министерства.

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Минтранс утвердил внешний вид нового варианта знака «Место стоянки» в сентябре 2026 года. На нем рядом с белой латинской буквой «P» на синем фоне размещены фигуры, символизирующие многодетную семью: отца, мать и троих детей (двух мальчиков и девочку). Аналогичные силуэты (черные на белом фоне) нанесены на дополнительную табличку, которую нужно использовать вместе со стандартным знаком парковки. Дизайн знака был выбран по результатам голосования пользователей в соцсетях министерства.

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