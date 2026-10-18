В РФ наладили выпуск деталей для КАМАЗов

В Набережных Челнах стартовало производство компонентов для грузовиков КАМАЗ

В Набережных Челнах, на площадке промышленного парка «База оборудования», начали выпускать комплектующие для грузовых КАМАЗов. Занимается этим «ЗМК Трио Групп», а речь идет о компонентах раздаточных коробок и ведущих мостов. О запуске производства сообщила пресс-служба Фонда развития промышленности.

Общий объем вложений в проект составил 576 млн рублей. Причем 450 млн из этой суммы фонд выделил как льготный заем – по программе «Автокомпоненты». Куда ушли деньги? На 17 единиц оборудования, среди которого фрезерные и шлифовальные станки. Такой парк техники дал возможность выстроить полный цикл – от обработки заготовок до выпуска готовых изделий.

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Что именно делают на промплощадке? Шестерни и валы для раздаточных коробок, а также чашки и сателлиты дифференциала для ведущих мостов. Ежегодно предприятие способно выдавать до 210 тыс. изделий. Сырье при этом берут российское, а локализация доходит до 100%.

До этого часть подобных автокомпонентов приходила от зарубежных партнеров.

О том, какие иностранные автобренды могут вернуться в Россию, «За рулем» уже рассказывал.

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