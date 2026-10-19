Обещают снять авто с розыска Интерпола: почему посредникам верить нельзя

Новая схема: мошенники предлагают прекратить розыск машин по линии Интерпола

В МВД рассказали о новой уловке аферистов, связанной с автомобилями в международном розыске. Гражданам предлагают за определенную плату «гарантированно» очистить данные о машине из баз – включая розыск по линии Интерпола. По сути, речь о псевдоуслуге, за которую просят деньги.

Как сообщила Ирина Волк, посредники и консультанты, выдающие свои услуги за стопроцентную возможность удалить сведения об автомобиле из баз данных, попросту вводят людей в заблуждение. Подобное решение вправе принять лишь компетентный правоохранительный орган иностранного государства – причем именно того, по чьей инициативе транспортное средство объявили в розыск. Бумаги о так называемом законном приобретении машины, между прочим, факт возможного хищения не отменяют и автоматически международный розыск не прекращают.

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Машин из-за границы в Россию ввозится действительно немало, часть – по параллельному импорту. Но это вовсе не говорит о том, что все они попали сюда нелегально. Просто информация о том, что автомобиль считается угнанным, появляется в базах, и даже в системе Интерпола, далеко не сразу.

Схема аферистов с розыском авто в Интерполе

Все дело в страховом мошенничестве, которое развито во многих странах. В Госавтоинспекции для этого даже появился отдельный термин – «Канадский вариант». Какое-то время подержанные машины массово завозили именно из Канады: автомобиль пересекал океан, получал здесь все положенные документы и даже ставился на учет в ГИБДД, а при перепродаже или проверке на дороге выяснялось, что он в розыске Интерпола. Машину – на штрафстоянку, а ее российского владельца – в долгие разбирательства. Причина в канадской практике: авто продают за рубеж, после чего подают заявку об угоне и получают страховку. Два платежа за одну машину.

В последнее время такие истории чаще происходят с автомобилями из Германии и с Украины. Легализовать подобное авто в России непросто, ведь снять его с розыска может только та страна, которая его туда заявила. С Украиной и Германией все понятно – обращения россиян они вообще не рассматривают.

Любой гражданин, напомнила Ирина Волк, вправе самостоятельно обратиться в Комиссию по контролю за файлами Интерпола (CCF) через онлайн-портал – с запросом об удалении или исправлении сведений в информационной системе организации. Комиссия проверяет представленные данные и принимает письменное решение. Обычно рассмотрение запроса занимает до девяти месяцев после признания его допустимым. Зато решение касается исключительно информации в системе Интерпола и само по себе национальный розыск, уголовное дело или иные ограничения в отношении автомобиля не прекращает.

Комиссия CCF и законопроект о регистрации

Ранее по поручению президента России был разработан законопроект. Согласно ему, такие машины – из недружественных стран – можно будет регистрировать в России и допускать к эксплуатации на российских дорогах.

Касается это всех покупателей автомобилей из Европы и Америки, пояснил вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов. Информация из баз Интерпола может поступать в российские базы данных не сразу после угона – все из-за процессуальных действий, таких же, как у нас.

Сначала розыск идет на территории региона, где автомобиль угнали, потом – по всей стране. И лишь когда появляется понимание, что машина ушла за границу, ее объявляют в международный розыск. За рубежом, как и у нас, существуют определенные сроки заявленного угона.

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