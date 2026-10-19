К юбилею Lamborghini Miura выпустили коллекцию ручек со встроенной фарой

К 60-летию Lamborghini Miura выпустили ручки с золотым пером за $10 тыс.

Первый в мире суперкар, как принято считать, появился в 1966-м – им стала Lamborghini Miura, которую разработал Марчелло Гандини. Выпускали машину вплоть до 1973 года, а ее триумф оказался настолько громким, что до сих пор во многом определяет, как выглядит и воспринимается весь бренд. Сегодня за такой автомобиль просят больше $ 1,5 млн – это примерно 125,8 млн рублей.

К 60-летию модели итальянская Montegrappa, давно известная элитными пишущими принадлежностями, подготовила лимитированную серию ручек. О деталях новинки рассказало издание Carscoops.

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Кстати, без участия самой Lamborghini не обошлось: команда марки сопровождала работу над ручкой на всех этапах. При этом Montegrappa оставили свободу в трактовке дизайна. Задача формулировалась шире, чем просто нанести на корпус пару отсылок к автомобилю, – требовалось перенести в пишущий инструмент его характер.

Самое заметное решение – крошечная выдвижная фара, встроенная в крышку. Ее сделали из горного хрусталя и снабдили кнопкой подсветки. Остальные отсылки куда тоньше: кончик ручки повторяет решетку радиатора Miura, клипса – планки капота, а кольцо на колпачке – боковые воздухозаборники.

Перо здесь 18-каратное, золотое, с рутениевым покрытием и гравировкой герба Lamborghini; фидер – эбонитовый. Цветов три, и все вдохновлены оригинальной Miura: желтый Giallo Fly, зеленый Verde Miura и черный. Поставляется каждая ручка в футляре из лакированного дерева и натуральной кожи, который повторяет интерьер автомобиля. Стоит такая принадлежность порядка $ 10 тыс. – около 840 тыс. рублей.

О том, какими привычными опциями сегодня приходится жертвовать ради снижения цены, «За рулем» уже рассказывал.

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