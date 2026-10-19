Машины из КНР снова подорожают: названы причины

Электромобили и гибриды из Китая подорожают из-за снижения уровня компенсации НДС

С апреля 2027 года продвинутые электромобили и гибриды китайского производства вновь прибавят в цене. Причина – сокращение компенсации НДС при экспорте: возвращать полную сумму налога власти КНР больше не станут.

Пока схема работает иначе. Отправляя электрокар или гибрид за границу, экспортер получает обратно весь налог на добавленную стоимость, а его ставка в Поднебесной составляет 13%. С апреля 2027-го возмещение урежут, и вернуть всю сумму уже не выйдет.

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В уведомлении министерства финансов КНР указаны точные параметры: компенсация падает с 13% до 9%. Чиновники объясняют шаг просто – экспорт превратился в главный локомотив роста автомобильной отрасли и в прежней поддержке больше не нуждается.

Экспорт растет и без поддержки

Цифры это подтверждают. За девять месяцев 2026 года поставки электрокаров и гибридов за пределы Китая выросли на 130% относительно того же периода 2025-го: с января по сентябрь за рубеж ушло более 4 миллионов таких машин. Тон в сегменте задают BYD и Geely.

Что именно подпадает под новые правила? Легковые электромобили, гибриды с возможностью внешней зарядки, а еще электрические автобусы и тракторы. Четыре процента уплаченного НДС экспортерам теперь не вернут.

Любопытная деталь: бензиновые и дизельные машины решение не затронуло. При их вывозе компании по-прежнему получают полную компенсацию.

На сколько просядет прибыль BYD

Разница в 4% кажется скромной только на первый взгляд, считают китайские эксперты. На деле давление на прибыль почувствуют и производители, и сторонние экспортеры. Для BYD каждый вывезенный автомобиль принесет примерно на 5 тысяч юаней меньше – это 62,6 тысячи рублей.

Тяжелее всего придется компаниям, которые занимаются альтернативными поставками электромобилей и гибридов. У них и раньше маржа была минимальной, а с апреля 2027-го нагрузка вырастет еще сильнее.

Вспомним и о новых правилах экспорта, введенных ранее: они и без того усложнили альтернативные схемы поставок за пределы Китая. Подстегнет подорожание и отмена компенсации налога на покупку электромобилей с гибридами. Кто-то из игроков этого сегмента в итоге может просто уйти из бизнеса.

Цены переложат на покупателя

Логично ожидать, что поставщики ответят на снижение компенсации ростом цен. Для части рынка это вообще вопрос выживания.

Крупные производители реагировать будут иначе: показывать в финансовых отчетах заметное падение прибыли им невыгодно. Так что нагрузку они постараются переложить на конечного потребителя за рубежом.

Что это значит для покупателя? Машины, ввезенные по альтернативным каналам, подорожают, а выбор в этом сегменте может сузиться. До 1 апреля 2027 года, впрочем, схема с полным возвратом налога продолжает действовать.

О том, как китайские электромобили укрепляются на российском рынке, «За рулем» уже рассказывал.

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