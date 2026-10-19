Tesla представила летающий автомобиль

Tesla показала новый Roadster с реактивным двигателем

Показ нового спорткара Roadster компания Tesla провела в прямом эфире в соцсети X.

Чего только машина не вытворяла на площадке: поднималась по вертикальной рампе, летала в воздухе с помощью специальных двигателей и даже выполняла мертвую петлю. Зрелище, прямо скажем, не рядовое.

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Сам спорткар в компании называют не просто автомобилем, а настоящим технологическим шедевром.

Управление, аэродинамика и реактивные двигатели

Революционные разработки лежат в основе Roadster. Причем ключевые элементы – управление, тормоза и тяга – здесь работают полностью электронно: речь о системах steer-by-wire, brake-by-wire и throttle-by-wire.

Аэродинамика построена вокруг динамически регулируемого спойлера. Встроенные вентиляторы создают прижимную силу до 2G, а для маневрирования в воздухе предусмотрены реактивные двигатели.

Разгон до сотни – меньше секунды, и это тоже заявленный рекорд. В демонстрационном режиме машина показала 0,81 секунды.

Tesla Roadster

Сотрудничество с SpaceX дало автомобилю уникальные технологии: реактивные двигатели на сжатом воздухе, систему хранения воздуха в двух 600-литровых баках, а также способность к вертикальному взлету и управляемому полету.

Комплектации, цены и сроки выпуска Roadster

Анонсированы пока три комплектации. Performance – базовая версия с депозитом $50 тыс., что по курсу на 16 октября 2026 года составляет около 4,2 млн руб.

Thrust позиционируется как версия для рекордных разгонов за $250 тыс. (20,9 млн руб.). Что до Rocket, то это одноместная летающая модификация, которая будет доступна по специальному приглашению.

Tesla Roadster

Производство планируют запустить только в 2028 году. На данный момент публике представлен лишь концепт-кар, демонстрирующий технологические возможности.

Запас хода, мощность двигателя, емкость батареи и прочие технические детали Tesla пока не раскрывает.

Тем временем китайские электромобили в России наращивают продажи, о чем «За рулем» уже рассказывал.

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