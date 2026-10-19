Обновленная версия известного в России рамника вышла на рынок: все изменения

Предзаказ на обновленный Tank 500 можно оформить в Китае за 37,6 тысяч рублей

В Китае стартовал предзаказ на обновленный Tank 500. Рамный внедорожник пережил уже второе обновление за короткий срок.

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Прошлое датировалось августом прошлого года: тогда машина получила продвинутый автопилот с сенсором LiDAR, подрулевой селектор коробки передач, потоковое зеркало заднего вида, встроенный холодильник и складной экран на потолке. Теперь список новшеств снова расширился, а сама машина доступна для брони.

Снаружи перемен почти не видно. Единственное, что бросается в глаза, – новый красный цвет кузова. Подбирали этот оттенок, ориентируясь на скалы из красного песчаника в геопарке Данься на северо-западе Китая.

Размеры не поменялись: 5078 х 1934 х 1905 мм при колесной базе 2850 мм. Углы въезда и съезда составляют 29 и 24 градуса, а минимальный дорожный просвет равен 210 мм.

Внутри изменений куда больше. На центральной консоли появился блок из двух 15,6-дюймовых мониторов, причем один из них отдан переднему пассажиру – компоновка, знакомая по доброй половине современных китайских моделей. Отделку выполнили в белом цвете и разбавили декоративными элементами, которые имитируют камень, а кресла обтянули кожей Nappa.

Оснащение тоже приросло: 22 динамика и складной столик для правого заднего пассажира. Ждали, что обновленный Tank 500 получит комплекс ассистентов нового поколения, однако на деле осталась система Coffee Pilot Ultra третьей генерации.

На крыше установлен 256-линейный сенсор LiDAR ATX – такой же, как на кроссоверах Li Auto. Данные с него уходят в процессор Nvidia Orin-X.

Забронировать машину можно в трех вариантах по железу. Бензиновая версия – это 3-литровый V6 на 360 л.с. в паре с 48-вольтовым стартером-генератором и 9-ступенчатым автоматом.

Первый гибрид носит имя Hi4-T: 2-литровый бензиновый мотор, электродвигатель и тот же 9-ступенчатый автомат, суммарно 422 л.с. Батарея на 37,1 кВт⋅ч позволяет проехать до 110 км без включения ДВС по циклу WLTC.

Второй гибрид, Hi4-Z, использует тот же 2-литровый двигатель, но уже с двумя электромоторами и 3-ступенчатой гибридной трансмиссией. Отдача достигает 864 л.с., емкость батареи – 59 кВт⋅ч, а на электричестве машина проезжает 201 км.

Цены в Китае пока не объявлены. Резерв оформляют за 3 тысячи юаней (37,6 тысячи рублей), тогда как нынешний Tank 500 на местном рынке стоит от 355 до 385 тысяч юаней (4,45-4,83 млн рублей).

В России Tank 500 продается в четырех комплектациях – «Сити Премиум», «Техно Премиум», «Премиум» и «Оникс». Автомобиль 2026 модельного года предложен в диапазоне 7 199 000 – 9 199 000 рублей, а специальные выгоды снижают цену до 6 299 000 – 8 699 000 рублей.

О том, как китайские автобренды наращивают продажи в России, «За рулем» уже рассказывал.

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